Un pedacito de Barquisimeto para los Muños Lima #5Jun

Este próximo domingo 9 de junio se realizará un evento para recaudar fondos para la familia larense Moños Lima, víctimas de la explosión registrada la noche del 31 de mayo en Panamá. La actividad se realizará en las instalaciones del restaurante Tiuna, al este de Barquisimeto, a partir de las 11:00 de la mañana donde contarán con la presencia de diferentes grupos musicales, así como de emprendedores larenses que se sumaran a esta noble causa. Es importante recordar, que la familia Moños Lima, producto de la explosión, presentó grave quemaduras en todo el cuerpo y en primera instancia fueron internados en Hospital Pacífica Salud de Panamá donde permanecieron bajo cuidados intensivos. El hijo menor de la periodista larense Karina Lima, de tan solo 9 meses, falleció en horas del mediodía del pasado domingo 2 de junio. Andrea Fernández, amiga de la familia, señaló que actualmente la comunicadora social y su otro hijo, Miguel Ignacio (Minacho), de 5 años, se encuentran en un coma inducido. Se conoció que Minacho será trasladado al hospital de Galveston, Texas, en Estados Unidos, mientras que la periodista será llevada a Houston. Por ello, los familiares y amigos piden la mayor solidaridad del pueblo larense. Los organizadores de esta actividad, informaron que si cualquier ciudadano quiere colaborar con esta noble causa a través de donativos, pueden comunicarse a los siguientes números: 0414-5089886 / 0424-5279926 o seguir la cuenta en Instagram @ayudemosalafamiliamunozlima Video: @unluismiguel Lea más detalles en wwwelimpulso.com #Regionales #FamiliaMoñosLima #Colaboración #Solidaridad #Noticias #información #ElImpulso #Venezuela #Lara #Barquisimeto #News #5Jun