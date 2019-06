Vicepresiednte de la CBF: Neymar no debería jugar la Copa América #5Jun

Hace unas semanas, el astro brasileño, Neymar Jr., fue acusado por violación. Ante esto, Francisc Noveletto, vicepresidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, argumentó que el futbolista del PSG debería retirarse por su propia voluntad de la convocatoria de Brasil para la Copa América.

Noveletto destacó que Neymar no podrá soportar la situación que está viviendo en lo anímico: «No está para jugar la Copa América, y entra en conflictos constantes con los periodistas«.

«Si Neymar juega, Brasil no va a conseguir el título. Sé de la presión que tendrá y cómo la prensa estará encima suyo. Hay muchas más cosas por aparecer, un amigo mío en Río de Janeiro me dijo que hay otro video que está punto de salir a la luz pública», comentó.

Pese a ello, resaltó que el entrenador de Brasil, Tite, confiará plenamente en Neymar: «Si no juega, ganan todos porque no va a rendir, e incluso le conviene por su imagen, pero Tité no tomará ninguna determinación».