Belandria: Bolsonaro me pidió un abrazo y me dijo que era para todos los venezolanos #6Jun

La embajadora de Venezuela en Brasil, María Teresa Belandria, confirmó que el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, le ratificó su respaldo al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó.

Durante una entrevista concedida al periodista venezolano Sergio Novelli para VPItv, Belandria comentó: “El presidente Bolsonaro me ratificó su apoyo a Guaidó, me pidió un abrazo y me dijo que era para todos los venezolanos«.

Por otra parte, señaló que «en este momento la unidad del poder Ejecutivo la representa el presidente (E) Juan Guaidó, pero no puedes alterar la ruta».

“No hay posibilidad alguna que las elecciones se lleven a cabo con Nicolás Maduro“, agregó.