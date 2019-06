Richard Blanco: El tiempo es ahora, hay que autorizar el 187 porque solos no podemos #6Jun

El diputado a la Asamblea Nacional, Richard Blanco, expresó mediante su cuenta de Twitter, que para salir del régimen de Maduro, Venezuela no puede sola, por ende afirma que es momento de autorizar el artículo 187 de la Constitución.

Blanco señaló que es evidente que «solo no podemos», ya que el régimen chavista «asesinan, desaparecen, tortura, violentan y secuestran a los ciudadanos que luchamos por la libertad».

Por esta razón, cuestionó que cuánto tiempo más se debe esperar para plasmar una acción contundente, ya que en Venezuela existe «hambre, miseria, murió el servicio de salud».

«Si no podemos solos no dudemos que debemos dejarnos ayudar. El TIAR esperamos se apruebe cuanto antes en 2da discusión . Debemos de una vez por todas autorizar en Nuestra legítima AN el 187 #11 de nuestra Carta Magna. muchos se han ido con justificar razón. Ellos quieren regresar a su terruño. Hasta cuando deben esperar? … nuestros presos políticos necesitan que le abran las rejas, cuando será su libertad ? … NO esperemos más. El tiempo es ahora», precisó vía Twitter.