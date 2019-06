BCV: Reservas internacionales suben y cierran en US$ 8.189 millones #7Jun

Las reservas internacionales netas de la República, al 6 de junio, registran un saldo de US$ 8,186 millones, lo que refleja un repunte de US$ 277 millones con respecto a la semana anterior, cuando cerró con un saldo de US$ 7.909 millones.

La información obtenida en el portal web del Banco Central de Venezuela, refleja que el Fondo de Estabilización Macroeconómica (FEM), mantiene su saldo inalterable en US$ 3,0 millones debido a la inexistencia de nuevos aportes por parte de Venezuela.

Con este comportamiento, el saldo de los activos de la república en el exterior, se ubica en US$ 8,189 millones, aún muy por debajo de la cota de los US$ 10.000 millones que perdió hace varios meses y no ha sido posible que los vuelva a recuperar, aun cuando los precios estuvieron en alza durante varias semanas.

En todo caso, las reservas operativas del BCV se mantienen en niveles críticos, sin que se avizoren cambios sustanciales en su comportamiento en el corto o mediano plazo.