RETACITOS #9Jun

Aseguran que el fracaso de la delegación del gobierno en Oslo, Noruega, donde no pudieron convencer a nadie en torno a que se habían concretado algunos acuerdos con la oposición, como lo voceaba por todos medios afectos al proceso, el inquilino temporal de Miraflores, al parecer hizo que este montara en cólera y le templara las orejas a cejotas y al calviñán gobernador de Miranda, quienes salieron con las tablas en la cabeza, a lo cual se sumó la información de que el Ministro de Información, fue el que filtró la entrevista de Jorge Ramos. No olvidemos que el régimen es hábil en montar ollas y utilizar su plataforma mediática, para generar matrices de opinión destinadas generar dudas, desesperanza y convencer a la gente de que cada día están más fuertes y sólidos en el poder, cuando lo que todo el mundo observa es como el barco está haciendo aguas por todos lados; sin embargo, la angustia y la desesperación que hay entre la mayoría de los venezolanos, ante la difícil situación económica que todos estamos viviendo, es lo conduce a reclamar soluciones inmediatas. No podemos olvidar que en cuatro meses hemos logrado lo más importante, que la gente retorne a la calle con las esperanzas de un cambio a corto plazo y que Guaidó sigue haciendo las cosas bien.

*****

La información sobre los 3 niños muertos en la unidad de neonatología del HCUAMP de Barquisimeto en las últimas semanas, debido a la contaminación de sus instalaciones y a la falta de insumos, causó sorpresas entre muchas personas en la región que desconocían esta situación, también provocó carreritas en el centro asistencial y amenazas contra los trabajadores y el personal médico y de enfermeras, porque sospechan que internamente se filtró la información que estaban tratando de ocultar, ya que como se denunció la semana pasada los padres de los niños fueron amenazados con no entregarles sus hijos, si salían a pedir ayuda públicamente para resolver el problema de la contaminación en neonatología que es donde están los niños prematuros y de bajo peso al nacer, los que son los más vulnerables ante la crítica situación planteada. El caso ahora es público y notorio, incluso medios digitales de la capital lo informaron, por lo que se deben agilizar todas las acciones para tratar de evitar que sigan muriendo otros niños, como advirtieron médicos que pasaría si no se corrige la anormalidad. El diputado Guillermo Palacios anunció que la AN abrirá una investigación sobre estas muertes.

*****

Por cierto este parlamentario se pronunció esta semana en contra de la detención, injusta y arbitraria de dos médicos en el hospital Egidio Montesinos de El Tocuyo, a quienes acusaron se sustraer unas camillas, aun cuando presentaron un acta que demuestra que esas camillas desvencijadas y en desuso, les fueron donadas. Palacios denunció que en la ciudad madre están ejerciendo el terrorismo de Estado a detener a estos galenos, sacándolos de su sitio de trabajo, en una abierta violación de sus derechos humanos y su derecho al trabajo, sobre todo sin pruebas de ningún tipo y negándoles el debido proceso, siendo la razón de la aprehensión, el haberse atrevido a denunciar la falta de insumos y medicamentos. Dijo el parlamentario que el régimen usurpador mantiene total hermetismo y tienen amenazados a los padres de los cuatro niños que han muerto en el Antonio María Pineda, por contaminación.

*****

Las grandes y medianas empresas que aún operan en el país viven haciendo de tripas corazón, para poder satisfacer las necesidades de sus trabajadores calificados y evitar que estos sean absorbidos por la diáspora que ya ha colocado más allá de nuestras fronteras, según cifras verdaderamente conservadoras, acerca de 4 millones de venezolanos; situación similar atraviesan las empresas públicas como Corpoelec, la CVG, Cantv donde entre un 25% y un 40% del personal se han ido a otros países en busca de otras alternativas que no les ofrecen en su país de origen. Sin embargo, no solamente los sectores de la producción se han visto afectados, por la fuga de talentos, también se han afectado, muy particularmente, las organizaciones políticas que ahora se han quedado, en su mayoría, sin la generación de relevo. Un buen porcentaje de la juventud activista salió a buscar nuevos horizontes y un mejor futuro.

*****

De nuevo los amigos de lo ajeno hicieron su agosto en las instalaciones de la UCLA, en esta oportunidad le cayeron a la Escuela de Veterinaria, la semana que acaba de concluir y de allí se llevaron 7 aires acondicionado, todos de gran tamaño, lo que evidencia que utilizaron algún camión, que tuvieron tiempo de sobra para realizar el “trabajo”. Al parecer desde hace algunos meses atrás, esta casa de estudios superiores no recibe los recursos del Ministerio de Educación Universitaria (MEU), para el pago del servicio de vigilancia, de allí que las instalaciones están a la buena de Dios, de allí que ya los chicos malos están enterados de que pueden actuar con la mayor impunidad, que tienen el campo libre, y esto ha estado contribuyendo a que progresivamente se esté produciendo el desmantelamiento de la universidad, ya que la institución no tiene recursos ni siquiera para contratar unos guachimanes para cuidar las instalaciones. Esta es Venezuela, compadre.

*****

Negligencia. Mientras que en miles de hogares de Lara falta desde hace tiempo el agua, en horas de la madrugada a diario se pierden muchísimos litros del líquido que corren por la carrera 19 desde la 51 hasta después de la Vargas y en sus transversales debido a botes y averías en los medidores, sin a nadie le importe en absoluto. Es injusto, ilógico, irresponsable e indigno. Atención la hidrológica cuya institución no se gana el aprecio por su ineficiente e ineficacia como estamos cansados de repetirlo, pero al parece les resbala. Por cierto que en la urbanización Bararida en la vereda 3 hay una cloaca colapsada desde hace más de año y medio. También hay un bote de aguas blancas en las carreras 1 y 4 Urbanización del Este, por lo menos desde hace tres meses, miles de litros se desperdician diariamente en una ciudad sedienta. Los vecinos ya no consiguen dónde acudir a ver si los apoyan solventando las aguas putrefactas que invaden la calle 2 de esa comunidad, pero igualito todas los reclamos y peticiones parece que los echan en la papelera, porque nadie les para ni media bola.

*****

Raya en la grosería el manejo de acciones irregulares y la actitud de algunos funcionarios de cuerpos de seguridad, a quienes han colocado en las estaciones de servicio para que mantengan el “orden”, pero al parecer lamentablemente se valen de su condición de autoridades y de que portan un uniforme dizque para «solicitar» hasta 20 de los verdes para hacer colear a quienes se bajan de la mula y no tener que hacer colas de hasta 8 horas, por la medida pequeña. Ya esta denuncia la hemos formulado, atendiendo a los reclamos que formulan los usuarios, quienes ya se han cansado, no solamente de hacer colas, sino de que los martillen, rechazando de paso el racionamiento que ha impuesto Carmelina, debido a que esto no resuelve el problema, sino que por el contrario lo agudiza, porque el fondo del asunto es que no hay gasolina, las refinerías están operando al 10% de su capacidad y la poca gasolina que sale se la llevan de contrabando o la envían para la isla antillana, como lo ha denunciado Iván Freites, en varias oportunidades.

*****

En medio de tantos rumores y aspiraciones, también se ha señalado que entre las negociaciones que se han estado conversando a nivel de las organizaciones políticas, estaría la posibilidad de que la bella Zoo volviera al CNE en calidad de presidenta, por supuesto todo esto ocurría antes de que su marido fuese secuestrado arbitraria e ilegalmente por el régimen; sin embargo, quienes conocen la institución por dentro aseguran que ya ella estuvo en esa institución como rectora principal y esto le obstaculizaría el camino; sin embargo, otros consideran que en estos momentos, quien tiene “vara alta” con Guaidó y su gente es el también ex rector Vicente Díaz, quien forma parte de la comisión que viajó a Oslo, Noruega, en las reuniones del fallido diálogo, y estiman que a la hora de integrar la directiva del Poder Electoral, su nombre es el primero que aparecerá en las listas. Por supuesto que estas son simples hipótesis de escenarios posibles, pero que no están alejadas de la realidad que se pudiera estar viviendo en un futuro cercano.

*****

Sería interesante averiguar si es cierta, la versión que circula en medios vinculados con la revolución, quienes señalan que supuestamente buena parte de las minitiendas que hay en un centro comercial del este de Barquisimeto y unas tiendas vacías que hay en el primer piso al parecer son de la familia que descubrieron la semana pasada descargando el camión de cajas Clap, en el edificio con el mismo nombre del restaurante de carnes vecino y de un cuñado. Aseguran que uno de los miembros de la familia es el propietario del gimnasio que está en el centro comercial. Gente muy seria y honesta que también las hay en el proceso, han revelado que si se llega a hacer una auditoría seria a esta familia, son muchos los que se quedarían con la boca abierta con la enorme cantidad de propiedades que tienen, no solamente en Barquisimeto, sino también en Caracas, en Apure y fuera del país. Habrá que ver si alguien se atreve a ponerle el cascabel al gato. Veremos si los amigos de Sipel tienen guáramo, o son solo puro buche y pluma.

*****

En el estacionamiento del hospital central universitario Antonio María Pineda, se nota a leguas la falta de personal y las carencias de vehículos de los profesionales de la medicina. Antes no había un solo puesto donde aparcar hoy eso parece una sábana. Allí por cierto se multiplican las denuncias por la falta de insumos médicos quirúrgicos y la comercialización ilegal de fármacos en los alrededores del centro asistencial, lo que se ha convertido para muchos en un lucrativo negocio, al igual que los traslados ya que las ambulancias del centro asistencial brillan por su ausencia, de allí que quien requiere trasladar a un paciente para hacerle exámenes, una radiografía o una tomografía, tienen que bajarse durísimo de la mula con ambulancias particulares, ya que tampoco las de la asistencia pública y las de los bomberos, tampoco están operativas, de acuerdo con los cuentos e historias de los propios usuarios.

*****

Locuras revolucionarias. Aseguran los maracuchos que esta semana en la población Machiques de Perijá, en el vecino estado Zulia, una de la regiones más afectadas del país por los apagones y falta de gasolina, se mostraron sorprendidos porque durante dos días no les falló la luz, lo cual no ha sido lo usual en los últimos meses, por lo que comenzaron a indagar y al parecer la razón para esta anormal situación, fue porque supuestamente el “honorable” gober de la entidad federal, habría mandado al matadero de esa jurisdicción, varias cabezas de ganado de su propiedad, para ser sacrificadas y despostadas para su posterior comercialización entre un grupo de clientes privados afectos al proceso. El producto por supuesto, no llegó a los sectores populares, ya que estos no tienen como pagar los precios actuales de la carne, de allí que según las cifras de Fedenaga, el consumidor venezolano pasó de 27 kilos per cápita al año a menos de 7 kilos, aun cuando muchos piensan que no pasan de 3 kilos per cápita al año.

*****

Mientras dirigentes gremiales de organismos como Consecomercio y Fefarven, Felipe Capozzolo y Freddy Ceballos, respectivamente, han mantenido una firme y abierta posición de rechazo a la Providencia 01-41 del Seniat, que obliga a los negocios a adquirir una nueva máquina fiscal, cuyo costo oscila entre 1.500 y 2.000 dólares, por cuanto ni los comerciantes ni los propietarios de las farmacias tienen los recursos para hacer estas erogaciones, ha trascendido en medios empresariales que las grandes cadenas de supermercados y de comercialización de medicamentos, supuestamente habrían acordado con el régimen, entre gallos y media noche, aceptar las máquinas fiscales, con el compromiso de que sean financiadas por la banca pública; por supuesto que esta información ha circulado de manera extraoficial, pero conociendo como se bate el cobre en este país y de qué son capaces algunos empresarios, algunos de los cuales han sido visto en varias oportunidades en Miraflores aplaudiendo al usurpador, no es de extrañar que hayan vendido su alma al diablo, dejando a los pequeños y medianos, colgando de la brocha.

*****

Otra de la revolución. El ministerio venezolano del Deporte, envío una joven atleta (KD) a competir en el Fise World Cup, sola, sin su entrenadora y sin ningún familiar, la chica ganó bronce en una competencia y en otra, en la ronda para pasar a la final, se cayó y se fracturó la pierna (tibia y peroné) y tuvo que ser intervenida quirúrgicamente. Sin embargo, ni el ministerio ni el IND ni la federación se comunicaron con ella para saber cómo estaba, es decir que la jovencita va y da todo por el país y ni siquiera son capaces de enviarle un mensaje de texto para saber cómo salió en la operación. Kathy está preocupada porque tiene que quedarse algunos días convaleciendo, y por lo menos necesita tener noticias de estas organizaciones, que han actuado en este caso de una manera tan poco responsable. Confiamos en que esta información, que ya ha estado circulando por twitter, le mueva la conciencia a las autoridades deportivas venezolanas y le den el apoyo a esta joven atleta para que retorne cuanto antes al país. Nadie podría criticarla y si después de este comportamiento, se niega a participar en otras competencias internacionales, aun cuando el talento le sobra.

Juan Bautista Salas