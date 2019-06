Scott sobre apertura del puente Simón Bolívar: Maduro está sintiendo la presión #10Jun

El senador estadounidense, Rick Scott, habló sobre la reapertura del puente fronterizo Simón Bolívar, el cual conecta a Venezuela del territorio de Colombia.

«Finalmente un poco de alivio para la gente de Venezuela. El puente Bolívar está abierto y miles de venezolanos pueden ir en busca de agua, alimentos y medicinas», comentó vía Twitter.

Aseveró que la apertura de este puente se debe a la presión que está sintiendo el régimen de Maduro «Estuve en este puente hace unas semanas. Nicolas Maduro está sintiendo la presión de la lucha por la libertad y democracia«.

Finally some relief for the people of #VZ. The Bolivar Bridge is open & thousands of Venezuelans are able to go in search of water, food & medicine. I was just on this bridge a few weeks ago.@NicolasMaduro is feeling the pressure of the people’s fight for freedom & democracy. https://t.co/fHn4YGb2f4

— Rick Scott (@SenRickScott) June 10, 2019