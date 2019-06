Diputados en la AN: Con la revolución hay menos consumo de servicios públicos #11Jun

La diputada ante la Asamblea Nacional, Nora Bracho, denunció este martes que Venezuela vive un caos a punto de catástrofe humanitaria. Aseveró que los servicios públicos son precarios.

“El país vive un caos a punto de catástrofe humanitaria. El acceso al agua está restringido y el sistema eléctrico es precario. El transporte no transporta a nadie, sino que se usan perreras. No hay gas doméstico, no hay servicio telefónico ni Internet», dijo la parlamentaria.

Por su parte, Piero Maroun, diputado por el estado Monagas, reveló que las alcaldías y gobernaciones del país ya no se dedican a los servicios públicos sino a cancelar nóminas

“Las alcaldías y gobernaciones ya no se dedican a los servicios públicos sino a cancelar nóminas. No hay cómo sustituir un bombillo, no se construyó ni un tendido eléctrico ni un acueducto, quebraron el Metro, acabaron con el aseo urbano”, agregó.

El vicepresidente de la Comisión Permanente de Administración y Servicios, Avilio Troconiz, expresó que «son graves los temas de la electricidad, del agua, del transporte público. Más de 60% del parque automotor desapareció”.

Es importe mencionar, que el parlamento nacional aprobó este martes el acuerdo de creación del Monitor de Servicios Públicos, en medio de un debate acerca de la grave crisis en el suministro de agua, energía eléctrica y recolección de desechos.