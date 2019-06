Leopoldo López aseguró que una intervención militar sería una medida constitucional #12Jun

El líder de los factores democráticos, Leopoldo López, aseguró que una intervención militar en Venezuela sigue siendo una opción que está sobre la mesa, ya que es una alternativa legal que se contempla en la constitución.

“Nosotros no descartamos ningún escenario que esté dentro de la Constitución y la Constitución prevé que esa es una posibilidad. Espero que no tengamos que llegar a ese punto, pero no lo descartamos, porque es constitucional, porque la libertad es la condición para todo lo demás”, comentó López.

López, quien actualmente se encuentra en la embajada de España en Venezuela, luego de que se llevara a cabo parte de la Operación Libertad donde pudo salir de su arresto domiciliario, comentó: «Seremos los venezolanos que lograremos el cese a la usurpación. Hay que agradecer y reconocer al apoyo que hemos recibido de la comunidad internacional. El presidente Juan Guaidó ha sido reconocido por 58 países. No ha habido una coalición internacional a favor de una causa de liberación con tanto apoyo internacional desde la segunda guerra mundial”.

Resaltó que se deben ejecutar todas las herramientas legales para poner fin a la emergencia humanitaria compleja que vive el país ya que “cada día que pasa es un día en el que mueren niños por desnutrición, personas en hospitales, por la inseguridad”.

“Ahora, ¿qué tenemos que derribar? El miedo. ¿Qué comenzó el 30 de abril? Comenzamos a derrumbar de una manera contundente el temor de los hombres y mujeres de la Fuerza Armada para que tomen las decisiones de actuar”, agregó.