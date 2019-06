OPINIÓN Reflexión en positivo: La paz no es solo la ausencia del conflicto, debe ser eterna #13Jun

La vida nos hace invitaciones y nos pone tareas que nos ayuda a vivir y convivir mejor, si no las vemos no debemos buscar culpables y además pensamientos y acción deben ir juntos pero también nos damos cuenta que aquí en nuestro país, nada de eso quiere funcionar o se está perdiendo la motivación de hacer valer lo que nos corresponde por derecho, para ello insistamos en evitar y que no tomen fuerza y mucho menos aceptar la convivencia con aquellos que se la dan de vivos y saqueadores sin escrúpulos de lo que no les pertenece , caso nuestro país que cada vez que buscamos información es nada positiva, vergonzoso y nada bueno para el alto porcentaje que busca o lleva una vida honesta a costa de cualquier esfuerzo y sacrificio y sin perder su formación y ser portador digno de lo que debe ser un buen ciudadano quien es verdaderamente vivo se le llama a la persona que asume su vida con honestidad y respeto así mismo, a su familia y la patria.

Sabemos que nuestra nación está en serias dificultades y marchando todo lo contrario a tanta gente buena y decente que existe y paga pecados ajenos que jamás ha cometido pero también debemos tomar en cuenta que ya los errores cometidos deben llegar a su fin y todo plazo tiene su vencimiento , ni deuda que no se pague, aunque el país lo que desea es paz y no cobrar deudas, ni revanchismo, se busca unión donde el ganador sea el país, y se logre una salida que a todos nos beneficie y volver a ser una nación apetecible, envidiada y admirada como antes, esto es fácil de lograrlo aunque sea a golpe y porrazo, aunque de eso ya ha sido suficiente y hay que continuar aportando el mayor de los esfuerzos por lograrlo, dejar los enfrentamientos, que se calmen los guapetones, los atropelladores y reine el amor, la convivencia; y todos seamos felices sin olvidar que hay que tener mucho cuidado con la parte oscura de los pacíficos y nobles cuando se hace presente y se pronuncia el poder de el pueblo adormecido.

Por ello un llamado a la gente productiva a no desmayar, llego el momento de que son las personas que deben reconocer como los mejores aliados a los que producen para el país y jamás una carga, debe tomarse como su mejores aliados y no adversarios cada quien a lo suyo y en forma positiva, que se respeten los espacios y se refuerce la mentalidad de hacedores y no se les dé la oportunidad a los que solo saben destruir, poner trabas, y obstáculos a quienes si pueden ser un aliado a la prosperidad, y bien estar generando confianza a nuestra rica patria y vuelva hacer aquel lindo país que todo el mundo deseaba vivir en él y se borre los lamentables comentarios a voz populi de los mismo que se formaron e hicieron fortuna aquí a costa o en buena alianza compartiendo con la mayor simpatía nuestra idiosincrasia que para el momento le parecía de lo más acogedor.

Nuestro país y su gente nació de corazón noble y espíritu solidario y no debemos dudar que eso siempre será recompensado con el bien y multiplicado hay suficiente y abundante voluntad de una pronta recuperación; y poder salir de estos inconvenientes tan graves que ya no se le consiguen calificación al extremo que nos comparan con Zimbabue con la República Federativa Democrática del Congo, de eso no podemos dudar que juntos digo juntos sin discriminación, salimos airosos unamos a todas estas buenas voluntades y hagamos un ruego a Dios para que se les alumbre la mente a los que nos han llevado a estas circunstancias y se den cuenta que este no es el camino y están mal aconsejados y que ese ideal es el que ha acabado con los países que han pensado que puede funcionar, no señores es con trabajo y gente pensante que podemos salir adelante, respetar la creatividad y la meritocrasia, la honestidad que siempre ha sido triunfadora, frenar la avaricia, oír a las personas que su vocación es hacer el bien, siempre tienen algo hermoso que decir, nunca olvidemos que la paz no es solo la ausencia de conflictos debe ser eterna por un mundo feliz, invitemos hay que desear que los demás estén bien para uno sentirse mejor. Willian Flower.

Ahora más que nunca el campo es la solución, unidos todos por las Paz, la Convivencia y la Propiedad de nuestro País.

José Gerardo Mendoza Durán

