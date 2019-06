Son Titulares domingo 16 de junio de 2019 #16Jun

Guaidó continuará gira por la Operación Libertad en Mérida Netblocks confirmó bloqueo de Google, Instagram y YouTube durante discurso de Guaidó en Mérida. Maracaibo. Este sábado las estaciones de servicio marabinas amanecieron atestadas de vehículos y de motorizados, a quienes les negaron el acceso al servicio de combustible. Países de Europa consideran imponer sanciones a Maduro, Padrino y otros jerarcas del régimen En Táchira se imponen las bebidas “espirituosas” clandestinas Rafaela Requesens: Esperamos que Bachelet no tenga una agenda impuesta Saleh: Bachelet no nos está haciendo un favor, tiene que cumplir un mandato Pillan in fraganti a dos sargentos y un coronel con 91 pares de zapatos Al menos 100 mil venezolanos han sido atendidos en jornadas humanitarias de Rescate Venezuela Borges: El bloqueo es simplemente una excusa para continuar con el saqueo PanAm Post denuncia malversación de fondos por encargados de Guaidó en Colombia Almagro pidió investigación sobre supuesta corrupción en las ayudas en Colombia Rodríguez sobre PanamPost: En marzo denunciamos «trama de corrupción» de Guaidó VP desmiente que ‘Gobierno interino’ haya manejado fondos de «ayuda humanitaria» Gobierno ratifica denuncia contra comisionados de Guaidó por corrupción Guaidó pide una investigación «a fondo e imparcial» sobre malversación de fondos Señalados por corrupción en manejo de ayuda humanitaria fueron separados de sus cargos Maduro enaltece labor de juventud para impulsar productividad Mayo cerró con 1.541 protestas en el ámbito nacional Guaidó pidió a Jamaica suspender la expropiación de una refinería que pertenece a PDVSA. Guaidó anuncia el nombramiento de un Contralor. Metro de Caracas cobrará pasaje a partir del sábado 22 de junio. Vecinos de San Martín denuncian que llevan más de 24 horas sin luz. Más de 300 familias de La Guajira denunciaron que cajas del CLAP llegaron violadas. Bolton confirma que EEUU está de acuerdo con el pueblo de Venezuela y el presidente (e) Guaidó. Vehículos afectados por gasolina de mala calidad. Vecchio anunció reunión con Pence para buscar una solución a la crisis del país Trinidad y Tobago entregará visas de residencia a solicitantes venezolanos este lunes Países europeos sopesan sanciones contra Maduro Venezolanos en situación vulnerable entrarán sin visa ni pasaporte a Perú Más de 9.000 venezolanos ingresaron a Perú en último día sin exigencia visa Príncipe de Arabia Saudita acusó a Irán por ataques a buques petroleros Irán rechaza vinculación con ataque a los buques petroleros ONU pide investigación independiente sobre ataques en golfo de Omán Tel Aviv, Israel, celebró la marcha del Orgullo Gay más grande de Medio Oriente. Juez de Nueva York murió de un infarto en el estrado. James Reitz tenía 57 años. Acnur envía equipos extras para ayudar a Perú ante llegada de venezolanos. Casella: Hezbollaz hace grandes transacciones financieras desde Venezuela. Fiscalía de México detiene a Luis Fernando Carrillo Navarro hijo de «el Señor de los Cielos», fundador de uno de los más poderosos Cártel de drogas de Mexico. El partido Comunista de Rusia pide llevar ante la justicia a los creadores de la serie ‘Chernobyl’ Hong Kong suspende el proyecto de ley sobre la extradición a China Partido Popular conquista ayuntamiento de Madrid con ayuda de Ciudadanos y Vox Perú inicia exigencia de visa y pasaporte a venezolanos En redes la boda «galáctica» de Sergio Ramos el hijo del presidente socialista de México, y Pilar Rubio Países de Europa consideran imponer sanciones a Maduro, Padrino y otros jerarcas En precarias condiciones, Notre Dame celebra su primera misa tras el incendio PP español ganó el Ayuntamiento de Madrid. Ricardo Montaner: En Venezuela la diplomacia ya no alcanza. Falleció el director de cine italiano Franco Zeffirelli a los 96 años Omar Enrique: Me prohibieron entrar a Colombia porque soy amigo de Maduro, pero yo lo seré hoy, mañana y hasta que me muera. Venezuela empató 0-0 contra Perú en su debut en la Copa América Un soberbio Fariñez rescató el honor de la Vinotinto en Copa América Argentina 0–2 Colombia Juegos para hoy: Paraguay – Catar, · Uruguay – Ecuador Copa Basket: Toros 80-82 Cocodrilos, Llaneros 77-101 Trotamundos, Panteras 85-91 Guaiqueríes Gigantes 83-75 Marinos Saludos Siempre use la palabra imposible con la mayor cautela. …Wernher von Braun (link: http://www.sontitulares.com) sontitulares.com (link: http://www.elimpulso.com) elimpulso.com Domingo 16 de junio de 2019