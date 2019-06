Juan Guaidó: No permitiremos que el régimen pretenda empañar el proceso de ayuda humanitaria #17Jun

Vamos ahora a recibir la visita de la Alta Comisionada de la ONU, todos padecemos tragedia, hoy Caracas es una burbuja con respecto a lo que vive el resto del país, es un momento de catástrofe, no podemos permitir que esto se empañe, afirmó el presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de la República, Juan Guaidó en conferencia de prensa.

Agregó que por eso se pidió una investigación ante lo ocurrido en Cúcuta, afirmando que no permitiremos que el régimen intente confundir mezclando peras con manzanas, a través de ONG’s hemos podido atender a más de 100mil personas, agregando “que no nos vamos a detener”

Ratificó que la solución pasa por el cese de la usurpación, indicando que no van a permitir un mal manejo, explicando que nosotros no manejamos recursos del Estado, nos hemos esforzado mucho para conseguir ayuda, para que ingrese, al régimen no le interesa atender la crisis. En tal sentido, aseguró que cualquier denuncia será investigada, hay una generación que rinde cuentas, tratamos también el tema de la presión internacional, la Unión Europea hablaba ayer de posibles nuevas sanciones y la Asamblea Nacional rindió cuentas de la ayuda humanitaria.

Explicó que se quiere diferenciar lo que oímos hace minutos por parte del régimen, es fundamental rendición de cuentas, tres personas fueron separadas, una cosa es la ayuda humanitaria y otra la asistencia a militares que se pusieron del lado de la Constitución, precisó. Aclarando que un elemento es la ayuda humanitaria y otro distinto es lo que ha sido la asistencia a militares que protegen la Constitución, en Cúcuta, indicando que el Gobierno de Colombia ha mantenido comunicación. Lo otro era la rendición de cuentas, indicando que se ha solicitado transparencia internacional de cara al pueblo de Venezuela, el proceso se entrega mañana en fiscalía colombiana, los encargados se designaron por la cercanía con la frontera, por encontrarse en Táchira.

Señaló que el embajador en Colombia lleva una gestión administrativa, no hay fondos del Estado venezolano, mucho menos de organismos multilaterales, los fondos eran para el hospedaje, transparencia internacional para darle seguimiento, de cara a la ciudadanía. En tal sentido, dijo que no se puede confundir eso con la ayuda humanitaria, vemos de donde viene la campaña de desinformación, esta polémica surge porque queremos hacer algo distinto a lo que hemos visto durante veinte años, no hay que perder de vista el contexto

Ratificó Guaidó que la persecución a nuestros diputados, son ya quince, es para generar miedo, ha sido contra dirigentes de partidos, estudiantes, esto luego de que el pueblo venezolano nos diera el poder para encaminarnos al cambio. Asimismo indicó que los implementadores de la ayuda humanitaria son fundaciones, ONGs, eso es lo primero que hay que decir, y ha sido a través de especies que bloqueó el régimen en Cúcuta, Curazao y al sur del país.

Al referirse a los militares y sus familiares, dijo que llegaron a ser hasta 1600 personas, hubo saturación y en torno al concierto realizado en la frontera, explicó que se recaudaron tres millones de dólares, afirmando que han habido donaciones de venezolanos desde el exterior.