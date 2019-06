VIDEO Gaby Arellano aseguró que no tiene ninguna responsabilidad con los fondos manejados en Cúcuta #17Jun

Gaby Arellano, diputada en el exilio, habló sobre la denuncia que se realizó sobre la supuesta malversación de fondos por parte de enviados del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, en Colombia.

Ante esto, Arellano indicó que no tuvo ningún tipo de responsabilidad con el tema de los militares que partieron hacia Cúcuta: “El 18 de marzo en Bogotá en rueda de prensa lo dejé claro, que habían unos designados desde Caracas por el Presidente Juan Guaidó que tenían esa responsabilidad de recibirlos, de coordinadar y de dar la resolución pertinente”.

También señaló que le tomó por sorpresa que se designaran a Rossana Barrera y Keevin Rojas para maneras los temas correspondientes a los militares en Cúcuta: “Me sorprendió mucho la designación de estas dos personas y que no se me llamara ni consultara nada. Reitero que no tengo nada que ver con Roxana Barrera ni con Kevin Rojas”.

«Le exijo a mi partido Voluntad Popular Aclarar hasta el fondo de las consecuencias de este bochornoso escándalo y sancionar a los responsable porque si queremos como partido liberar y transformar a Venezuela debe ser apegado a los valores éticos”, agregó.