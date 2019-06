Gilber Caro: El mundo exterior para mí no existió en 53 días #18Jun

Luego de que el régimen chavista liberara al diputado de la Asamblea Nacional (AN), Gilber Caro, este indicó que durante 53 días “el mundo exterior no existió” para él y aseguró que, desde el día de la detención, no recibió ningún maltrato por parte del Sebin.

«Me mantuvieron aislado sin comunicación. Podía ver noticias, no me pegaron, pero me mantuvieron aislado sin comunicarme con alguien. El mundo exterior para mí no existió en 53 días», dijo el parlamentario en entrevista con VIVO Play.

Asimismo, Caro expresó que el día de la captura recién había salido de “unas reuniones de trabajo” en horas de la madrugada y se disponía a comprar “un agua y una arepa” para comer.

“A eso de la una de la mañana me llegó una comisión del Sebin, me detienen, me llevan al Sebin, me aíslan 53 días, en ningún momento me pegaron”, confesó Gilber.

No obstante, el dirigente de Voluntad Popular (VP) dijo que los funcionarios le informaron que su detención se debía a una “violación de presentación” que debía realizar ante un tribunal militar ubicado en el estado Carabobo, donde estaba yendo pero que, por razones de salud durante el mes de abril, no pudo asistir.

Cabe recordar que el político estuvo preso por el régimen entre el año 2017 y 2018.

Por último, Caro aseguró estar bien de salud, indicando que se propuso a alimentarse durante los días que estuvo detenido.