Richard Blanco dijo que salió de Venezuela para agilizar la Coalición Internacional #18Jun

Richard Blanco, diputado ante la Asamblea Nacional, informó que su ida del país hacia Colombia la realizó para agilizar la Coalición Internacional.

En una entrevista concedida al periodista Sergio Novello, Blanco detalló que irá a pedir cooperación en otros países sudamericanos: «Iré a Chile a conversar con el presidente Piñera y estaré un tiempo en Argentina”.

Por otra parte, detalló que gracias a la complicidad de la Guardia Nacional y la Policía Nacional, pudo hacer efectiva su salida del país por las trochas en la frontera con Colombia.

“Espero, aspiro y pretendo que estos compañeros (Lester Toledo, Gaby Arellano y José Manuel Olivares) que están señalados, no tengan absolutamente nada que ver (…) Ayer me reuní con unos militares y me informaron de situaciones que se las haré saber a Guaidó”, comentó el parlamentario sobre la polémica del caso en Cúcuta, Colombia.