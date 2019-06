OPINIÓN Se busca un emprendedor: Ética #18Jun

“La finalidad de la empresa no es simplemente la producción de beneficios, sino más bien la existencia misma de la empresa como comunidad de hombres que, de diversas maneras buscan la satisfacción de sus necesidades fundamentales y constituyen un grupo particular al servicio de la sociedad entera.”Juan Pablo I.

Además de los beneficios, que el Papa reconoce que son «un elemento regulador de la vida de la empresa, pero no el único; juntó con ellos hay que considerar otros factores humanos y morales, a largo plazo, que son por lo menos igualmente esenciales para la vida de la empresa». No sólo se necesita un sólido contexto jurídico para el capitalismo, añadía el Papa, también se requiere de un centro ético y religioso. Parece que cada vez más capitalistas quieren prestar atención a esta clase de consejos.

En este sentido, la confirmación de que las escuelas de negocios, sobretodo en los Estados Unidos de América, están ahora tomándose más en serio la ética, ha sido expuesta por Richard Schmalensee, decano de la Sloan School of Management en el Massachusetts Institute of Technology. Escribiendo en el Boston Post, Schmalensee explicaba que los estudiantes que lleguen a este curso a Sloan recibirán «nuevos cursos de ética, además de la lista de clases obligatorias”. «Es importante que los estudiantes entiendan el valor económico de una cultura corporativa que valora la integridad», establecía. Con respecto a los resultados esperados, Schmalensee decía: «No esperamos que todos sean santos, pero queremos que la gente crezca para responder a situaciones donde los principios requieren coraje y moral, incluso cuando conlleva costos».

Etica es el nombre que le damos a nuestra preocupación por el buen comportamiento. Nosotros sentimos obligación no sólo para considerar nuestro bienestar personal, sino también el de los demás, a la humanidad, como un todo.

Es necesario que pensemos en el significado de estas palabras.

¿Por qué es importante tener en cuenta el bienestar de otros, en relación con nuestro comportamiento?

¿Por qué es importante que nuestras empresas, cooperativas, junta de vecinos, empresas del estado,ong, gobierno, etc, tengan en cuenta el bienestar de sus clientes, consumidores y el entorno social?

¿Cuál es el propósito de la agrupación donde desarrollamos nuestras actividades, cuál es la visión y los valores que le asisten a determinar que es aceptable o inaceptable?

¿Cuál es su declaración de propósitos, el enunciado de su misión?

¿Cómo lo ayudaría, el enunciado de la misión, a determinar que actividad es apropiada o inapropiada en tu lugar de acción?

Por otro lado, debemos pensar, cuán orgullosos estamos de la actividad que realizamos, que nos permita resistir a efectuar acciones no éticas. Somos pacientes, para no buscar resultados o beneficios rápidos que frecuentemente son la consecuencia de acciones no éticas. Manteniendo valores éticos, frecuentemente tomará mayor tiempo, antes de alcanzar el éxito. Existe la necesidad de balancear el deseo de obtener resultados, con lo que significa alcanzar esos resultados.

Igualmente, para mantener los valores éticos en perspectiva, debemos reflexionar hacia dónde vamos y, los métodos que usamos para llegar allí.

Entonces, qué características son típicas en un comportamiento ético: Honestidad y confiabilidad, en todas las relaciones; Confiabilidad en el desempeño de asignaciones y tareas; Verdad y exactitud cuando hablamos y escribimos; Espíritu constructivo y de cooperación en las tareas que emprendemos; Equidad y consideración en el trato con los colegas, empleados, clientes, y todas las demás personas; Observadores de la ley en todas las actividades; Compromiso de la mayor exigencia personal para el cumplimiento de las tareas; Uso económico de los recursos; y, Dedicación al servicio de la institución en la cual desarrollamos nuestra actividad y a la implementación de la calidad de vida, en el mundo en que vivimos.

Definitivamente, para comenzar a actuar dentro de un marco ético, debemos usar las siguientes preguntas de chequeo: ¿Es legal lo que voy a hacer, viola alguna norma, decreto, compromiso previo, etc? ¿Es balanceado para todos los actores? ¿Cómo me sentiré, respecto a mi mismo, por las decisiones tomadas?

Italo Olivo

www.iolivo.com