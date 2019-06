Ocupación hotelera no superará el 30% en las vacaciones escolares #19Jun

Una ocupación hotelera no mayor al 30% se estima alcanzar en la próxima temporada vacacional que se avecina, como consecuencia de los problemas de los servicios, la falta de conectividad y de combustible y del poder adquisitivo del venezolano, aseguró Jesús Irausquín, presidente del Consejo Superior de Turismo.

El dirigente empresarial señaló que a pesar de estas estimaciones poco alentadoras, quienes se dedican a la actividad turística, están preparados, pero conscientes de que las prioridades de los venezolanos en estos momentos, han cambiado.

“Estamos hablando de un porcentaje que no pasa de un 25% o 30%, en su mejor momento no vamos estar superando estas cifras viendo las condiciones que ya en otras oportunidades les he reportado a ustedes, como es el deterioro del poder adquisitivo del venezolano, el cambio en los patrones de consumo que esto ha generado, donde la familia venezolana tiene como sus primeras prioriodades, la alimentación y la salud y en estos momentos la distracción y el turismo pasan a un segundo plano, y mientras estas condiciones se sigan manteniendo no se producirán cambios significativos en este sentido”, dijo Irausquín.

Aseguró que puede haber algunos “picos” en las vacaciones escolares y sobre todo en algunos alojamientos de cinco estrellas a los que tienen acceso algunas personas, porque hay un poder adquisitivo en alguna gente que puede, pero hay una clase media que ha estado totalmente afectada en cuanto a sus ingresos, que tienen otras necesidades prioritarias, mucho antes de pensar en tomar turismo, afirmando que todo esto hay que englobarlo en una realidad.

En todo caso, a pesar de las deficiencias de los servicios públicos y los problemas de conectividad, Irausquín afirman que en ningún momento han tirado la toalla y que siguen trabajando intensamente para mejorar la competitividad, tanto nacional como internacional, como destino turístico, recordando que Venezuela tiene un potencial en esta área que no lo tiene ninguno de los otros destinos de Latinoamérica.