En reunión privada: Presidente Guaidó se reúne el viernes con la Comisionada Bachelet #19Jun

Revisar las distintas opciones que nos acerquen a la salida de la crisis, estará en la agenda que el presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de la República, Juan Guaidó, tratará con la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la Organizaciones de las Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet, el viernes 21 de junio, en reunión privada.

La información la dio a conocer el propio Guaidó, en conferencia de prensa ofrecida poco después de concluir el acto, donde fue presentado el Plan País Agroalimentario, en la sede de la Universidad Metropolitana, desde donde convocó a los venezolanos a salir a la calle el viernes, atendiendo a la invitación que están haciendo varias Organizaciones No Gubernamentales, las cuales han llamado a protestar por la tragedia que en estos momentos estamos viendo como venezolanos, en lo que se ha convertido la cotidianidad, la normalidad hoy como falta de servicios, de medicinas, de efectivo, de combustible, por gas doméstico, viajar de un estado a otro se ha convertido en una tragedia.

Precisó que no se ha podido comunicar con el equipo que acompaña a Michelle Bachelet, debido a las agendas que han estado cumpliendo ambas partes, por lo que la reunión con la Alta Comisionada será privada, el próximo viernes 21 de junio.

Denunció la muerte de 20 mil niños menores de un año, criaturas que no conocían ni a papá ni a mamá, quienes han muerto entre el 2017 y 2019, lo que no tiene nada que ver con las sanciones impuestas, o lo que ellos llaman “bloqueo”, refiriéndose asimismo a la tragedia que se esta viviendo, la no producción en el campo, como se vio este miércoles, no solo con la presentación del diagnostico, sino con la presentación del Plan País para desarrollar el campo venezolano.

Afirmó que la visita de Bachelet es vista como un reconocimiento implícito a la crisis que se esta viviendo en Venezuela, dijo que ha habido un informe preliminar elaborado por la Comisión de Expertos que generó una posición muy dura de Bachelet, indicando que en todo caso una cosa es ver el informe y otra cosa es estar dos semanas en una cola para poner gasolina, indicando que lo que se espera es que la Alta Comisionada pueda ver y constatar lo que se ha estado denunciando durante años, advirtiendo que hoy para los venezolanos lo más importante es buscar las aproximaciones a la solución de la crisis, recordando que siguen las conversaciones con Grupo de Lima, el Grupo de Contacto de la Unión Europea, la reunión de la OEA la semana entrante y la protesta del viernes, todo lo que forma parte de la iniciativa que se ha llevado adelante para solucionar la crisis que vive el país, frenar la grave violación de derechos humanos, que los periodistas no sigan llevando empujones para ingresar al Palacio Federal Legislativo,a riesgo de ser afectados o encarcelado.

Señaló que es obvio que el régimen trate de ocultar las cosas, que trate de invisibilizar lo que esta a la vista de todos, por que lo sufrimos, advirtiendo que no se trata de tres presos políticos, hay más de 1.000 que son perseguidos, exilados, recluidos en Embajadas, la persecución al Parlamento, los casos de asesinatos políticos o de persecución, afirmando que el régimen trata de hacer ver algo distinto a lo que estamos viviendo, afirmando que espera que esta visita logre los objetivos que se ha propuesto, indicando que no se descarta la creación de una Oficina Permanente de la Alta Comisionada en Caracas, indicando que es la hora de aproximar soluciones, debido a que estamos en una situación muy precaria.

Guaidó señala que el problema que vivimos en lo político, económico y social, es estructural y requiere de soluciones estructurales, advirtiendo que es evidente que cada actor venezolano, periodista, diputado, empresario, político, ciudadano tiene que aportar en la solución de la crisis, indicando que el objetivo a la visita debe ser revisar la violación de los derechos humanos, la liberación de presos políticos, la atención a la emergencia humanitaria compleja, el flujo migratorio venezolano, la presencia de grupos irregulares en las fronteras, la situación en los hospitales son temas que requieren de soluciones estructurales.