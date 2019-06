VIDEO Madre salvó a su bebé de caer al vacío en un edificio #21Jun

View this post on Instagram

Una cámara de seguridad captó el momento en que una mujer logró salvar a su pequeña hija que pudo haber caído al vacío de un edificio. El hecho -que se ha vuelto viral en las redes sociales-, sucedió en la tarde del jueves 19 de junio en el cuarto piso de un edificio ubicado en Medellín, Colombia. En el video se observa a la mujer salir del ascensor con su bebé. Seguidamente -mientras la dama utilizaba su teléfono- la pequeña se acercó a las escaleras, tropezó y se cayó, sin embargo, la rápida reacción de la madre -quien se lanzó al piso para agarrarla- evitó que la niña cayera y ocurriera un mal mayor. Luis M. Rodríguez Video: @Versionfinal Lea más detalles en www.elimpulso.com #Internacionales #Bebé #Viral #Caída #Rescate #Edificio #Medellin #Colombia #Noticias #Información #ElImpulso #Venezuela #Lara #Barquisimeto #News #21Jun