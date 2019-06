Más de 15 días sin agua tienen comunidades del este de Barquisimeto y norte de Cabudare #22Jun

View this post on Instagram

Una representación de la sociedad civil de comunidades del este de Barquisimeto y norte de Cabudare visitó las instalaciones de elimpulso.com para abordar las fallas en la distribución de agua que afecta a más de 100 comunidades. Agrupados en una comisión técnica de agua, los ingenieros Jesus Dugarte, Liana Bustillos y la licenciada Margarita Muñoz vienen estudiando la problemática del vital liquido y haciendo seguimiento a lo que sucede en la estación de rebombeo Carabalí, donde de 5 bombas que originalmente tenia el sistema solo funciona 1 desde hace más de un año. El ingeniero Dugarte explicó a elimpulso.com que desde hace más de 15 días no cuentan con el suministro de agua. Por su parte la ingeniero Bustillos lidera una iniciativa denominada «Este sediento», con el que esperan ubicar soluciones a la problemática. «Estamos aquí para que la gente sepa que acá hay una organización que se llama Este Sediento Caravali, que está agrupando a una gran cantidad de personas, 37 comunidades se registraron en la tercera asamblea que representan aproximadamente 100 comunidades de Cabudare y el este de Barquisimeto». Margarita Muñoz de Alvarado, quien forma parte del equipo de especialistas, detalló que son aproximadamente 11 urbanismos afectados por la falta del vital liquido. Enrique Suárez. Lea más detalles en www.elimpulso.com #Venezuela #Barquisimeto #Lara #Hidrolara #Agua #Información #News #Noticias #ElImpulso #22Jun