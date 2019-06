Colectivos agreden a periodista y diputados en la sede de la Asamblea Nacional #24Jun

View this post on Instagram

Grupos armados irregulares, simpatizantes del régimen de Nicolás Maduro, agredieron y asediaron a periodistas y diputados en las adyacencias de la Asamblea Nacional (AN), tras finalizar la cobertura a la sesión ordinaria de este martes, 25 de junio. En el vídeo se muestra un hombre rompe con un casco de seguridad militar el vehículo del diputado Fernándo Orozco y esté trata de defenderse del ataque. “Denunciamos el ataque de colectivos paramilitares de la dictadura contra diputados y periodistas en las inmediaciones de la @AsambleaVE tras finalizar la sesión de este #25Jun”, denunció el Centro de Comunicación Nacional a través de su cuenta en Twitter @Presidencia_VE José Escalona. . Vídeo: @Presidencia_VE Lea más detalles en www.elimpulso.com #Nacionales #AN #Ataque #Agresiones #Colectivos #Periodistas #Información #ElImpulso #Venezuela #Lara #Barquisimeto #News #25Jun