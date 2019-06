Denuncian bote de agua en Nueva Segovia #25Jun

View this post on Instagram

Mientras muchas zonas de Barquisimeto llega el vital líquido cada tres meses, miles de litros de agua potable se desperdician al este de la ciudad. Los habitantes de la carrera 3, entre calles 5 y 6, de Nueva Segovia denuncian un enorme bote a raíz de la ruptura de una tubería matriz. Los denunciantes aseguran que esta problemática tiene más de dos meses y la hidrológica del estado no da respuesta porque argumentan que "no tienen dinero". Aseguran que desde varias semanas las calles están inundadas de agua, provocando criaderos de zancudos y amenazando la infraestructura de cada vivienda. Los vecinos piden a las autoridades competentes realizar los trabajos pertinentes para solventar las averías. José Escalona . Vídeo: Cortesía Lea más detalles en www.elimpulso.com