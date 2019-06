Bolton aseguró que EEUU seguirá presionando al régimen de Maduro y sus funcionarios #28Jun

John Bolton, asesor de Seguridad de la Casa Blanca, aseguró ese viernes 28 de junio, qie el Gobierno de Estados Unidos continuará realizando una presión significativa contra el régimen de Maduro y los funcionarios afines a sus ideales.

A través de su cuenta de Twitter Bolton precisó que Maduro y su entorno ocasiona constantemente la crisis humanitaria en Venezuela, por lo cual afirma contribuirán para que cese la usurpación del régimen chavista.

«Seguiremos cortando a Maduro de sus ganancias mal confitadas a expensas del pueblo venezolano”, detalló.

“The United States will continue to pursue Maduro regime officials whose repression and corruption schemes have led to Venezuela’s democratic and humanitarian crisis. We will continue to cut off Maduro from his ill-gotten gains at the expense of the Venezuelan people.” https://t.co/XoGdY0v1DA

