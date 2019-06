Tomó posesión nueva directiva de Fedecámaras #28Jun

View this post on Instagram

Al tomar posesión de su cargo como nuevo presidente de la Federación de Cámaras de Comercio y Producción de Venezuela en el estado Lara, Giorgo Reni no solo se comprometió a trabajar por los afiliados a esta institución, sino tener vinculación con el sector industrial fuera de Barquisimeto, especialmente el del municipio Torres. El acto de juramentación de la directiva electa para el periodo 2018-2021 se efectuó en la sala de eventos de Biotel de Barquisimeto, donde estuvieron presentes representantes del bloque de diputados a la Asamblea Nacional por la entidad larense, de las universidades UCLA, Politécnica Antonio José de Sucre, Yacambú y Fermín Toro, así como de gremios de la región. La ceremonia de juramentación estuvo a cargo del Dr. Ricardo Cusanno, vicepresidente de Fedecámaras, y los directivos de la institución en Lara formularon su compromiso de cara a la audiencia que abarrotó el recinto. Con Giorgo Reni integran el directorio José Manuel Alejos, Omar Montero Pulido, Julio Anzola Delgado, Ronald Arias, Marco Azuaje, Elías Bessis y Luis Román. . Texto: Pacífico Sánchez. . Video: Gisela Carmona @giselacarmonag Lea más detalles en www.elimpulso.com #Regionales #Fedecámaras #Noticias #Información #ElImpulso #Venezuela #Lara #Barquisimeto #News #28Jun