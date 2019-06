Pacífico Sánchez: Yo me voy a morir siendo reportero #30Jun

Con su andar particular llega a la redacción de elimpulso.com Pacífico Antonio Sánchez Campos, un maestro del periodismo que por más de 50 años ha redactado las noticias más destacadas en las fuentes de Economía y Política. Quienes lo conocen, lo identifican como un hombre profundamente sencillo, humilde y muy ocurrente.

Es inevitable no admirar a Pacífico. Con 74 años sigue tras la pista de la información, orientando a la opinión pública desde sus reportajes de investigación.

A propósito del Día del Periodista, elimpulso.com quiso ponerlo en primer plano, una posición nada cómoda para este hombre acostumbrado a permanecer detrás de escena. “¿Para qué me van a entrevistar a mi?”, pregunta entre risas a nuestra Directora, Gisela Carmona.

La respuesta fue precisa: para que las nuevas generaciones conozcan a quienes estuvieron detrás de la noticia y crearon las primeras fuentes informativas.

Compartimos con ustedes la amena conversación que sostuvimos con este maestro, que convirtió el periodismo en un estilo de vida.



La experiencia de calle

–¿Cómo nació la idea de ser periodista?

Yo comencé a ejercer el periodismo hace más de 50 años, en un periódico de ocho páginas llamado Médano, en Punto Fijo. Quería ser periodista sin haber recibido ninguna formación académica, porque era la profesión del momento. Antes, las personas veían al periodista como un personaje interesante, estaba enterado de todo, era quien tenía más conocimiento sobre la actualidad. Luego de Médano, comencé a trabajar como corresponsal de Panorama y permanecí allí algunos años. Seguidamente trabajé con una agencia de noticias de El Universal, donde conocí a Carlos Croes quien me llevó a vivir a la Caracas. Pero no me sentí bien en la capital, era muy distinta a mi pueblo, por eso decidí venirme a Barquisimeto.



La ciudad crepuscular le abrió los brazos y lo adoptó como un hijo. EL IMPULSO fue su primera casa editorial, bajo la dirección de Gustavo Carmona, quien, el mismo día en conocerlo le ofreció dirigir la información internacional.

En medio de recuerdos, Pacífico destaca su participación en el suplemento especial publicado por EL IMPULSO, a propósito de la llegada del hombre a la luna. “Para aquel entonces teníamos muy buen material porque la embajada americana nos proporcionó toda la información. Esa fue una alegría muy inmensa. Ningún periódico había publicado nada al respecto y nos sentíamos muy orgullosos porque a Gustavo Carmona le gustaba impresionar al lector. Incluso, él fue quien publicó por primera vez las fotografías a color”.



Su carrera en medios impresos incluyó al diario Crítica, El Larense, El Comercio y Panorama. El periodismo institucional también le regaló gratas experiencias en la Gobernación del estado Lara, donde trabajó para al menos 7 gobernadores.



Una mirada a la realidad

-¿Cuál sido el momento más duro del periodismo?

Éste es el peor momento, sin duda… En primer lugar, el Estado se ha encargado de controlar la información. El Gobierno no produce información sino propaganda como medio de dominación social.

Los periodistas no tienen que entrevistar a los funcionarios porque ellos, cual artistas, ya tienen programas de radio y televisión. Hay cadenas a cualquier hora y por cualquier motivo. Antes, para que un Presidente se pronunciara, tenía que ocurrir algo muy importante.

Además, publicar lo que sucede con la gasolina, la carencia de servicios públicos o la violencia, es un delito para el Estado. El hecho de que el Gobierno haya nacionalizado empresas transnacionales, que se haya apropiado de la economía del país, es un golpe a los medios de comunicación pues siempre han vivido de la publicidad.

Yo recuerdo que hace años habían páginas enteras de promoción de vehículos u ofertas de hipermercados. Eso era parte del negocio de los medios, la publicidad. Pero, el Gobierno acabó con todo.



-¿Hacia dónde se debe orientar el periodismo?

A la cobertura regional. Hay muchísima información en todas partes, por eso, los medios de comunicación deben ceñirse a su realidad local y denunciar todas las calamidades que enfrenta la gente.









Migrante digital

A lo largo de cinco décadas, Pacífico Sánchez ha conocido todas las formas posibles de producir información. “Yo inicié en un periódico donde se trabajaba con plomo y se hacía el trabajo letra a letra… Luego, en EL IMPULSO conocí sistemas más modernos con impresión al frío”.



-¿Cuál ha sido el reto más grande en la transición de lo impreso a lo digital?

¡Este que estoy viviendo ahora!, ¿tú sabes lo que significa que yo a mis 74 años esté partiendo prácticamente desde cero a redactar las noticias?

Estamos viviendo una era digital muy distinta a la que yo he conocido toda mi vida. La información fluye al instante y tengo que publicarla, casi, de inmediato. Hoy por hoy, no puedo guardar datos, tengo que publicarlo enseguida.



-Cuando te hablan de Trello, Google Drive, Página Web.. ¿En qué piensas?

En que jamás imaginé que iba a trabajar en un sistema tan novedoso. Siento que todavía es un misterio para mi, pero, estoy aprendiendo y adaptándome.

-¿Cuándo llegará el retiro?

Yo creo que me voy a morir siendo reportero… Es que esto, más que una vocación, es un estilo de vida. Si estás en un evento y oyes una frase que sea de interés general de una vez dices: esto hay que publicarlo. Cuando estoy acostado en las noches en mi cama, estoy pensando a quién voy a entrevistar al día siguiente. ¡Es que no me veo haciendo otra cosa, más que periodista!