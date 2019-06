OPINIÓN Cooperativa mondragon fundadora de la universidad disruptiva en: “liderazgo, emprendimiento e innovación” (1era parte) #30Jun

Como eran pocos los problemas ciudadanos: luz, agua, escasez de alimentos y medicinas, transporte, violencia, medios de comunicación gubernamentales, etc, etc, etc… «parió la abuela»: INTER aumentó la cuota mensual de sus servicios en tres meses y uno de los más usados. «internet», hay que decirlo sin tapujos, si dura de 30 minutos a una hora diarios, es mucho decir, nos roban su costo pues, además, NO HAY PERSONA DE LA EMPRESA A QUIÉN ACUDIR, y si lo haces por su Web, la respuesta es de máquina y tienen el descaro de decirnos que no respondamos a dicho mensaje. ¿SEGUIREMOS CALÁNDONOS ESTE MAL SERVICIO?

Cuando inicié la divulgación de los resultados de mi investigación para la creación de una universidad diferente a las actuales,señalé cómo la Universidad de Stánford fue el germen que dio origen a Silicom Waley: primer empresa mundial disruptiva hasta el día de hoy.

En los artículos que vienen veremos lo contrario: Cómo una empresa Cooperativista: MONDRAGÓN da origen a una Universidad totalmente disruptiva.

CÓMO y DE DONDE SURGIÓ ESTA UNIVERSIDAD

En el país en que nací: Euskal Herria o como le llaman los españoles: País Vasco, hasta un siglo antes del nacimiento de Jesucristo ya era sociedad y tenia´gobierno Foral y leyes propias comunitarias. Nunca fue dominado por pueblo alguno: tribus bárbaras, árabes, visigodos o los reyes de Aragón y Castilla lo intentaron y fracasaron; los franceses de Carlo Magno fueron derrotados en Roncesvalles. Franco no pudo entrar a Bilbao sin antes bombardear a Guernica a cargo de la aviación fascista de Alemania e Italia, etc, etc, etc..

Desde hace tres o cuatro décadas, la «Empresa COOPERATIVA de Mondragón» a la que haré para mis lectores – un vuelo de pájaro – antes de dedicarles una muy completa visión,ya que esta Cooperativa es la décima en economía en España, primera en Europa, la que dio origen a la «UNIBERTSITATE MONDRAGÓN”, que otorga un grado internacional en “Liderazgo, Emprendimieto e Innovación” y un MASTERYOURSELF adicional y, en Septiembre de 2019 se abrira LIT cuyas siglas significan: “Learn. Innovate.Teach each other”(Aprender.Innovar.Enseñar unos a otros), que acaba de ser acreditado oficialmente por ANECA como Máster Universitario en Facilitación del Aprendizaje e Innovacióna adscrita a la Facultad de Ciencias y Himanidades de la Educación.

A partir de este artículo y en el próximo domingo trataré de demostrar cómo un sistema cooperativista euskaldum (vasco): “Mondragón” fue el germen y de sus entrañas surgió una universidad disruptiva, que ya está internacionalizada.

El gerente de tecnología, medios y telecomunicaciones (TMT) de Deloitte, Gilles Maury me confirmó que el camino emprendido en la investigación era visionario, al afirmar:

* Las tecnologías disruptivas de alto impacto que se fortalecerán a partir de 2017 a nivel mundial nos obligan a decir: “Hay que reeducar a la población.”

* Combinar los componentes inteligentes hacia la producción de valor para las personas, valorando la gran oportunidad de potenciar en su gente lo mejor de su esencia, para hacer frente a los grandes derroteros que deberemos enfrentar.

Doy las gracias al periódico El Impulso y, últimamente a su Web y al personal de la sección de Mercadeo, que me abrieron las puertas para poder presentar parte de la investigación sobre el cambio educativo:

basado en las Innovaciones: Incremental y Disruptiva, así como un denso resumen sobre la “Cuarta Revolución Industrial”,

así como un denso resumen sobre la donde se visionan los efectos de los cambios disruptivos que producirán según lo expuesto en el Fondo Económico Mundial de DAVOS de 2017, 2018 y 2019 en la sociedad mundial..

Adelanto cómo esta Universidad disruptiva está:

Centrada en los estudiantes.

Rompiendo esquemas.

Responsabilizando a todos sus integrantes.

Es un Grado Internacional en “Liderazgo, Emprendimiento e Innovación.»

”Fue creada y tiene sus bases económicas por y en la Cooperativa Mondragón.

CORPORACION MONDRAGÓN – HISTORIA

El sacerdote José María Arizmendiarrieta llegó a Mondragón en 1941 para ser coadjutor auxiliar de la parroquia de la localidad.

En 1943 , creó una Escuela Profesional Politécnica en la que pudieran formarse directivos, técnicos y mano de obra cualificada para las empresas del entorno y, sobre todo, para las cooperativas.

En 1955 , Arizmendiarrieta seleccionó a cinco jóvenes que trabajaban en la empresa Unión Cerrajera (Usatorre, Larrañaga, Gorroñogoitia, Ormaechea y Ortubay) y en 1956 constituyen entre todos la empresa Talleres Ulgor (el nombre resulta de un acróstico de sus apellidos).

Ulgor se convertiría con el tiempo en Fagor Electrodomésticos , el embrión industrial de la Corporación Mondragon.

Siempre bajo el impulso de José María Arizmendiarrieta, se constituyen Caja Laboral (1959) y la Entidad de Previsión Social Lagun Aro (1966), y se configura el primer grupo comarcal Ularco , embrión del asociacionismo cooperativo industrial que tan importante ha sido en la historia de la Corporación.

En 1969 , fruto de la fusión de nueve cooperativas de consumo locales , se constituye Eroski , la empresa más importante de la Corporación en el ámbito de la Distribución.

En la etapa que va de 1970 a 1990 prosigue el dinamismo de años anteriores, que se expresa en el fuerte incremento del volumen de negocio , el lanzamiento de nuevas Cooperativas promovidas desde la División Empresarial de Caja Laboral , la potenciación del asociacionismo cooperativo con la configuración de los grupos comarcales, y la constitución del Centro de Investigación Ikerlan en 1974 .

En 1984 , teniendo como horizonte los grandes cambios que se contemplaban con el ingreso de España en la CEE, previsto para 1986 , se reformó el área organizativa con la constitución en 1984 del Grupo Cooperativo Mondragón (GCM), antecedente de la Corporación actual.

El grupo fomentó la formación permanente de directivos con la creación de Otalora, que se dedicaría a labores de formación y difusión cooperativa.

El ejercicio de 1990 concluyó con 23.130 empleos .

El Congreso Cooperativo de diciembre de 1991 toma la decisión de crear Mondragón Corporación Cooperativa (MCC) -hoy Corporación Mondragon -, con el objeto de lograr la máxima eficacia empresarial en el nuevo contexto competitivo, potenciando la dirección estratégica y una organización sectorializada de las actividades.

Además de los cambios organizativos, los años 90 destacan por desarrollos en el área de Conocimiento: la constitución de la Universidad de Mondragón en 1997 y el empuje dado a la investigación, con la puesta en marcha de 10 Centros Tecnológicos sectoriales y del Polo de Innovación Garaia .

Los últimos años la Corporación ha instalado plantas productivas en varios países para impulsar su expansión exterior.

Asimismo, el Congreso 2011 celebrado el 28 de septiembre en Mondragón, destacó el dimensionamiento e internacionalización de la Corporación como una de las cinco líneas básicas de actuación para el ejercicio 2013-2016. Las otras cuatro fueron el refuerzo de innovación, la profundización en la intercooperación (entre cooperativas y con aliados exteriores) y el fortalecimiento del compromiso y la identidad cooperativa,

celebrado el 28 de septiembre en Mondragón, como una de las Las otras cuatro fueron En 2013 el área industrial de la Corporación abrió 17 nuevas filiales en el exterior (lo que eleva la cifra total de filiales extranjeras a 122) y marcara una cifra de ventas en el exterior de 3.401 millones de euros. En 2013, el incremento de las ventas fue especialmente significativo en los mercados BRIC (Brasil, Rusia, India y China), en torno al 20% sobre el ejercicio anterior. Desde 2009, las ventas internacionales de la Corporación han aumentado un 60% y las nacionales han descendido un 22%.

Veamos los campos de actuación de la Cooperativa Mondragon:

Cultura empresarial

Las cooperativas de Mondragón están vinculadas entre sí por una filosofía y una cultura empresarial común. Comparten los mismos valores corporativos y las mismas políticas generales de carácter empresarial. Estos vínculos se han ido plasmando a lo largo de los años en una serie de estatutos y normas de funcionamiento aprobadas mayoritariamente en los congresos cooperativos, que regulan la actividad de los órganos de gobierno de la corporación (comisión permanente, consejo general), de las cooperativas de base y de las agrupaciones y divisiones a las que pertenecen, tanto desde el punto de vista organizativo e institucional como patrimonial y retributivo, configurandopartiendo de una cultura común derivada de los diez principios básicos cooperativos : libre adhesión, organización democrática, soberanía del trabajo, carácter instrumental y subordinado del capital, participación en la gestión, solidaridad retributiva, intercooperación, transformación social, carácter universal y educación.

Esta filosofía se complementa con la definición de los cuatro valores corporativos: cooperación, actuando como propietarios y protagonistas; participación , que se plasma en un compromiso en la gestión; responsabilidad social , mediante la distribución solidaria de la riqueza; e innovación , dirigida hacia una renovación permanente en todos los ámbitos.

actuando como propietarios y protagonistas; , que se plasma en un compromiso en la gestión; , mediante la distribución solidaria de la riqueza; e , dirigida hacia una renovación permanente en todos los ámbitos. Esta cultura empresarial se traduce en el cumplimiento de unos objetivos básicos (orientación al cliente, desarrollo, innovación, rentabilidad, personas en cooperación e implicación en el entorno) y de unas políticas generales aprobadas por el congreso cooperativo, que son asumidas por todos los niveles organizativos de la corporación, incorporándose en las planificaciones estratégicas cuatrienales y en los planes de gestión anuales de la cooperativa individual, de la agrupación, división y del conjunto de la corporación.

ACTIVIDADES DE LASE EMPRESAS MONDRAGÓN

La actividad de las empresas de la Corporación se desarrolla en cuatro áreas: Finanzas, Industria, Distribución y Conocimiento, constituyendo esta última, uno de los diferenciales más característicos de Mondragón como grupo empresarial. En lo que respecta a cifras, la Corporación obtuvo en 2010 unos Ingresos Totales de 14.755 millones de euros. En 2013 El Ebitda fue de 1.272 millones, equivalente al 10,9% de la cifra de ventas global. En 2014 esa cifra bajó sensiblemente hasta los 1.168 millones de euros.

Finanzas: Comprende el negocio bancario de Laboral Kutxa, de su participada Seguros Lagun Aro y de la Entidad de Previsión Social Voluntaria Lagun Aro, cuyo fondo patrimonial ascendía a 5.205 millones de euros al finalizar 2013. Agrupa a 4 cooérativas.

Industria: Engloba la actividad de una gran parte de las empresas de la Corporación dedicadas a la fabricación de Bienes de Consumo, Bienes de Equipo, Componentes Industriales, productos y sistemas para la Construcción y Servicios Empresariales. En 2014, el área industrial contaba con 125 filiales industriales y empleaba a 31.736 personas, de las cuales 11.312 trabajaban en el exterior. Ese año, las cooperativas del sector industrial obtuvieron 4.754 millones de euros en ventas, de las cuales 3.354 se realizaron en el exterior. Agrupa a 19 cooperativas

Construcción. Es el grupo industrial que agrupa las cooperativas de la corporación relacionadas con el sector de la construcción Agrupa a 9 cooperativas

Equipamiento. Agrupa las cooperativas que fabrican cierto tipo de bienes de consumo, así como componentes eléctricos no asimilables a los sectores de automoción o electrodomésticos. Agrupa a 11 coopeerativas.

Hogar: Agrupa las cooperativas que fabrican bienes de consumo destinados al hogar (electrodomésticos y muebles). Antes de la compra de CNA Group incluía a Fagor Electrodomésticos, la cooperativa en torno a la cual se creó la Corporación Mondragon. Agrupa 5 cooperativas

Mondragon Ingeniería y Servicios. Como su nombre indica agrupa las cooperativas que realizan actividades de ingeniería y servicios de consultoría, formación, etc… Agrupa 5 cooperativas.

Máquinas y Herramientas. Las empresas de la Corporación Mondragón que pertenecen al sector de las máquinas-y herramienta. Agrupa 5 cooperativas.ntros de fresado y grandes centros de torneado vertical.

Sistemas Industriales. Son 6 cooperativas que forman el Grupo ULMA.:.

Mondragón Utillaje y Sistemas. Son 5 cooperativas.

Distribución: Liderada por Eroski, configura uno de los principales grupos de distribución en España, habiendo facturado 6.698 millones de euros en 2013.16 Extiende su actividad empresarial por España y sur de Francia. Eroski es la principal empresa de la Corporación Mondragon tanto en número de empleados (36.432 empleados en 2013, de los cuales 12.995 eran socios trabajadores, que aumentaron hasta 38.686 empleados en 2014) como en facturación (6.698 M€ de ventas netas sin IVA en 2013).17 Es uno de los líderes de la distribución alimentaria en España con su red de hipermercados, supermercados, agencias de viajes, perfumerías, etc.

El resto de empresas de este sector se relacionan con el sector alimentario principalmente. Forman el denominado Grupo Erkop, cuya sede central está en Mondragón. Las 5 cooperativas que componen Erkop están situadas enElorrio (Vizcaya) y 11 en varias regiones de Espáña

Gestión Integral de Servicios Residenciales GSR para personas mayores

Juan José Ostériz