Joel García: Si llevan a juicio a Juan Requesens es por una orden política #1Jul

No hay ningún juez que pueda condenar a Juan Requesens en estricto derecho, si lo llevan a juicio es por una orden política, aseguró este lunes desde la sede del Palacio de Justicia, Joel García, abogado defensor del parlamentario, al confirmar que seguían a la espera de su traslado desde el Sebin, en El Helicoide, donde se daría continuidad a la audiencia en la que se espera una decisión definitiva.

Explicó que en juicio oral y público que se realizaría este lunes, es donde se ventila verdaderamente el debatel contradictorio en torno a las pruebas que dice tener el Ministerio Público, “allí no hay ningún juez que pudiera condenar a Juan Carlos Requesens, en estricto derecho, si lo condenan, si lo llevan a juicio es por órdenes políticas, no porque Juan Requesens es autor o partícipe de ningún delito, estamos en Venezuela aplicando el derecho penal del enemigo, donde no se juzga a la persona por lo que cometió, sino por quien es, por lo que representa y el peligro que representa para ellos”, dijo García.

Al referirse a los 11 meses que lleva detenido Juan Requesens, dijo que estamos en presencia de un proceso indebido, es una muestra palpable para llevarla a las escuelas de Derecho de todas las universidades de Venezuela y del mundo, para demostrar cómo se viola el derecho en Venezuela

“Aquí no se ha cumplido ni con una sola de las disposiciones establecidas en las normas del derecho”, dijo el abogado.

Por su parte, el padre del Parlamentario, Juan Guillermo Requesens, indicó que se espera un fallo favorable, porque el detenido es inocente, afirmando que tienen información que en el expediente no existe absolutamente nada jurídico que lo implique como culpable.

Confirmó que los retrasos en los traslados y las suspensiones intempestivas de las audiencias, forma parte del denominado retraso procesal, en perjuicio de los detenidos.