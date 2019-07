Luis Prado: Ganaderos venezolanos trabajamos en las condiciones más precarias del planeta #1Jul

Los ganaderos venezolanos estamos trabajando en las condiciones más “precarias del planeta”, señaló el vicepresidente de la Federación Nacional de Ganaderos, Luis Prado, al ser consultado en torno a la situación de la producción pecuaria en estos momentos en el país.

Ante los anuncios adelantados por el Ejecutivo de que se importarán perniles para las navidades, Prado indicó que el país fue uno de los más importantes productores de carne de cerdo, afirmando que se mantenía un pie de cría superior a las 200 mil madres, que en este momento se han reducido a unas 30 mil lo que refleja una caída muy importante, indicando que son números alarmantes y esto repercute en todos los subsectores de lo que es la producción nacional.

“Esto es consecuencia del déficit en la producción de alimentos balanceados, que son necesarios para esas crías intensivas como es el caso de las gallinas productoras de huevos y de los cerdos y de los pollos de consumo, para la producción de estos alimentos es indispensable la disponibilidad maíz amarillo, sorgo y soya y los niveles de producción de estos rubros han venido en un colapso creciente, por eso estamos en esta situación”, dijo Prado.

Sobre la preferencia de mantener las importaciones, en lugar de estimular la producción nacional, el dirigente gremial indicó que se trata de un grave error, “pero es allí donde están los principales negocios, en las importaciones, allí es donde están los dólares y esto es lo que alimenta esta actividad”, aseguró.



Crítica situación con la leche

Especial referencia hizo Prado a lo que viene ocurriendo en las unidades de producción de leche, en todo lo que es la zona fronteriza, con diez días de cola para echar gasolina y esto ha traído como consecuencia la disminución y la posibilidad de que se recoja la leche en esas unidades, y entonces la leche se está derivando hacia la producción de quesos y esto impacta el consumo, que ha mermado como consecuencia de la disminución del poder adquisitivo del venezolano, de manera que hay una oferta incrementada en la producción de quesos, porque la leche líquida no puede ser colocada, afectando al productor, se minimizan sus ingresos, su capacidad de inversión y al final del camino, no quedará más remedio que soltar las vacas y entonces no se podrá producir más leche ni elaborar quesos.

En relación con las advertencias de los productores de no enviar más sus productos hacia los mercados de consumo, Prado explicó que esta reacción que se generó inicialmente en Socopó, estado Barinas, podría extenderse a otras regiones, señalando que ello se debe a que los productores siguen produciendo a pérdida y en una situación donde la gente tiene que comprar un litro de gasolina en niveles de un dólar, esto implica un encarecimiento en los costos del transporte para el traslado de la leche y ellos tratan de ajustar sus costos y la forma más fácil es disminuyendo el precio a la materia prima, nadie quiere trabajar a pérdida, así que muchos deciden suspender la actividad.

“Tu planteas los problemas y no son resueltos, tenemos el caso de las invasiones, de la inseguridad rural, eso ha sido denunciado ante todas las autoridades, GNB, Fiscalía, ante los organismos competentes y no ha habido respuestas y esto minimiza las capacidades de producción en el sector agropecuario en las diferentes zonas del país; en la zona de Machiques hay aproximadamente unas 200 fincas abandonadas por el tema de la inseguridad; a una sola unidad de producción le han llevado 500 reses, les han desmantelado las vaqueras, los galpones, las viviendas y equipos”, afirmó Prado.

En cuanto a la producción de carne de cerdo, insistió en que se ha reducido en forma dramática el número de productores, indicando que de 2000 productores que había en el país, hoy apenas hay un poco más de 100.