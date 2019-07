VIDEO Joven pierde los ojos tras impacto de perdigones en una protesta realizada en Táchira #1Jul

View this post on Instagram

Este lunes primero de julio se realizó una protesta en la ciudad de Táriba, estado Táchira, debido a la falta de gas doméstico, donde los funcionarios policiales de la entidad dispararon perdigones en la cara de un joven de 22 años de edad, generando así que perdiera sus ojos. Pese a que el joven fue trasladado inmediatamente al Hospital Central de la ciudad, una oftamólogo confirmó que el joven perdió completamente la visión. Ante estos hechos, el diputado al consejo legislativo de Táchira, Juan Carlos Palencia, denunció mediante su cuenta de Twitter los actos violentos y detalló que la pérdida de sus ojos es "producto de los impactos de perdigón que le propinó a quemarropa un funcionario policial irresponsable".