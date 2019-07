Madre del joven Rufo Chacón: No he recibido ninguna ayuda del régimen, a pesar de que fui chavista #3Jul

Adriana Parada, la madre de Rufo Chacón, joven de 16 años que se quedó sin ojos luego de recibir 52 perdigones por parte de un funcionario de Politáchira en una protesta por gas doméstico, contó que no ha recibido ninguna ayuda por parte del régimen, pese a que fue seguidora chavista.

En una entrevista concedida al periodista venezolano Sergio Novelli, contó: “No he recibido ninguna ayuda de este gobierno, a pesar de que mi número de cuenta bancaria ya es pública (…) Yo si fui chavista, mi primer voto fue por esta gente. Pero luego que murió el presidente Chávez y ahora el país se está cayendo a pedazos, con este gobierno no quiero nada”.

Siguiendo la idea, Parada sentenció al régimen chavista, diciendo que se encargan de decir mentiras, ya que en el país no hay Derechos Humanos y los niños se están muriendo de hambre.

Comentó que requiere de mucha ayuda económica, ya que su hijo necesita de las prótesis oculares y realizarse una operación para la reconstrucción de su rostro. Por lo cual contó que tiene gestiones adelantadas con el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, y la gobernadora de Táchira, Laidy Gómez, quienes le ayudarán en este proceso.

Vea también: #VIDEO Joven pierde los ojos tras impacto de perdigones en una protesta realizada en Táchira