Nitu Pérez pidió renuncia de Guaidó si no está capacitado de tomar decisiones #3Jul

La periodista venezolana, Nitu Pérez Osuna, envió un mensaje contundente al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, al instarlo a renunciar si no tiene la capacidad de llevar adelante al país en el momento histórico por el cual atraviesa.

En una entrevista concedida en el programa Factores de Poder, Nitu Pérez indicó: “Si Guaidó no puede, no puede tomar las decisiones ajustadas al momento histórico, que renuncie, que renuncie”.

Así mismo, pidió a Guaidó que aplique conversaciones con las personas responsables y honestas que hay en el país, pero que no lo haga con el régimen chavista.

“Yo no logro entender por qué sí se pueden sentar con narcotraficantes y delincuentes y no con gente seria y honesta en Venezuela. Yo no puedo entender que no escuchen a la gente. El gran cabildo del país hoy en día no está en la Plaza Bolívar, está en las redes sociales“, agregó.