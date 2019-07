Iván Freites: Trabajadores venezolanos apoyan movilización del #5Jul para exigir fin a las torturas

Su total respaldo al llamado hecho por el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, para salir a las calles este viernes 5 de Julio a protestar contra las torturas y las violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura de Nicolás Maduro, anunció el coordinador nacional del movimiento obrero de Voluntad Popular, Iván Freites, en nombre de los trabajadores de los distintos sectores del país.

“En compañía de distintos gremios y sectores de nuestro país, invitamos a los trabajadores a salir a las calles de manera pacífica a reclamar lo que es nuestro. Este 5 de Julio manifestaremos nuestro rechazo: no más tortura en Venezuela, no más asesinatos, no más dictadura”, afirmó

El dirigente gremial condenó el brutal asesinato del capitán de corbeta, Rafael Acosta Arévalo, y el vil ataque que dejó ciego al joven tachirense, Rufo Chacón. En este sentido, alertó sobre las continuas violaciones a los DDHH y laborales del pueblo de Venezuela.

“Estamos ante los ojos del mundo por hechos de tortura, asesinatos y represión. Que un militar haya sido torturado hasta la muerte es tan grave como que un niño esté manifestando en la calle ante la falta de gas y le metan 52 perdigonazos en la cara. En este momento, nuestra gente está siendo asesinada y torturada, muere gente en los hospitales o por la falta de hambre”, aseguró

Freites rechazó el saqueo a las riquezas de la nación por parte de Cuba y otros países aliados del régimen chavista, así como la injerencia cubana dentro de la Fuerza Armada Nacional.

“Este país está siendo saqueado y violentado por tener los mayores recursos del continente. Hoy salen buques llenos de combustible para Cuba y hay más de 25 mil funcionarios de la isla en nuestro Ejército”, advirtió.

Reveló que una comisión enviada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) visitará el país a partir del próximo 11 de julio, por lo que exhortó a los trabajadores a mantenerse movilizados para visibilizar las precarias condiciones laborales a las que son sometidos.

“Llamamos al país a que salgamos a las calles, a buscar la soberanía, la libertad y la democracia. Los trabajadores debemos tener la vanguardia en esta lucha y estaremos haciendo nuestra justa protesta porque entendemos que de esta tragedia solo saldremos si nos mantenemos unidos. Nuestro país reclama, paz, justicia, comida, medicinas y poder adquisitivo”, apuntó.

El dirigente recordó que en Caracas la movilización de este viernes 5 de Julio se llevará a cabo desde la sede del Programa de las Naciones Unidas (PNUD), en la avenida Francisco de Miranda hasta la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en Boleíta, a partir de las 11 de la mañana.