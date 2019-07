OPINIÓN Reflexión en positivo: Todos contra el empate catastrófico #4Jul

Decía Confucio que hay un gigante dormido dentro de cada persona y cuando ese gigante despierta se producen milagros, ojala ese gigante este dentro de todas las personas de nuestro país que según las encuestas es más del noventa por ciento que sufre los desaciertos que a todos nos concierne y ese milagro sea favorable a tanta gente afectadas, triste, desorientados, aún preguntándose que fue lo que paso y hasta donde será mi culpa al ver nuestra patria vuelta o convertida en un berenjenal pero como la fe y la esperanza es muy poderosa, no dudemos que funcionara lo que dijo Confucio y la tanta gente que busca el bien y no desea ver su país batiéndose entre miseria y más miseria, en todos los ambientes aparte que todos los días nos sorprenden con tremendas sorpresas nada positivas, todo lo contrario y nocivo para todos que cada día con estas horribles cosas y casos que vemos la confusión es mayor y nada favorable al espíritu combativo, creativo, y hacer que es la materia prima de todos los países que andan en la búsqueda del camino de los triunfadores.

Tenemos una complicada confusión y con cierta tristeza nos preguntamos unos a otros y con una apatía que se nota y una voz activada, con una mezcla de dolor, rabia y tristeza que fue lo que paso, que pecado hemos cometido donde esta nuestro gentilicio, nuestra idiosincrasia, nuestro talento, nuestra valentía , quien nos quitó nuestros derechos, sin nuestro consentimiento este es el clamor del alto porcentaje de coterráneos que han pasado de la comodidad al sufrimiento y al atraso al retroceso, de la alegría a la tristeza, y posiblemente al desespero y el desengaño, y la inocencia del que paso; estas son las preguntas de angustia de todo el tiempo de la ciudadanía sufrida, ahora en el fondo todos saben quiénes son los causantes y que a la vez se sienten feliz de sus logros, claro lograron su plan que con el menor esfuerzo con la más grande insensibilidad de todo el que apuesta a la destrucción de lo que es propiedad.

Oí en un programa unos personas bien formada en los análisis de la política y soluciones cuando explicaba los problemas más grave que a todos los afecta en grande y misericordiosamente decía que aquí el problema más grave es que ninguno de los bandos se pone de acuerdo y hoy un empate catastrófico que comienza por espantar todos los movimientos que pueden ayudar a posibles soluciones y acuerdos noble que todos debemos o deben apoyar en aras de conseguir una salida pacífica tan esperada por todos los que nos ocupamos en ser aportes para las soluciones y sin ningún conocimiento políticos, ni deseo de serlo ya que el trabajo es demasiado serio para ligarlo con ideologías que no concuerdan con la productividad y menos con la producción del agro, la ganadería, que cumple sus compromisos con dignidad y no espera dádiva sino respeto a sus esfuerzos y creatividad.

Los muchos que aspiran por supuesto somos bastantes buscar cómo llegarle a estos ciudadano que no quieren nada con la prosperidad, hacerle saber que ya este experimento está demasiado largo y el costo ha sido muy alto en todos los sentidos, la destrucción de todo lo que era productivo, en lo espiritual, sentimental, como el caso de un video y las noticias a diarios que van más de cinco millones de paisanos que están por irse o se fueron del país eso no es mentira, lo vemos a diario por Dios vamos todos unidos contra este empate catastrófico que a nadie le hace bien y como eliminar el mal que a todos por igual nos afecta, a los señores causante de esto que se acuerden que todos los problemas traen la solución incluidas y bajen el ego y el sabelotodo y comiencen humildemente con el Plan Marshall como que todo está escrito y las cosas buenas hay que ponerlas en práctica y las contradicciones es una fábrica de conflictos y no se debe ser tan necios para contradecir todo, como un filósofo de la nada hay que llegar acuerdos que nos conduzcan a la convivencia y por tal, la paz y el progreso de la nación y pensar por qué nuestra patria y el motivo de que carecemos de todo; les cuento que fui testigo dos parejas de matrimonios que antes vivían holgadamente con sus sueldos de buenos profesionales, cuando se preguntaron como están y contestan a voz pópuli imagínate como todo hambriento, sediente, con la misma ropita y vendiendo los perolitos de mi casa, para comprar estos pequeñas porciones por ejemplos si antes compraba un kilo ahora compramos doscientos gramos, verdad que estos ejemplos son conmovedor.

Ahora más que nunca el campo es la solución, unidos todos por la Paz, la Convivencia, el Respeto y la propiedad de nuestro país…

José Gerardo Mendoza Durán

[email protected]