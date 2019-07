RETACITOS #7Jul

El vil asesinato del Capitán de Corbeta Rafael Acosta Arévalo y el horrible y brutal ensañamiento contra el joven de 16 años, Rufo Chacón, son dos de los hechos más repudiables que han cometido funcionarios al servicio de este régimen en los últimos tiempos, lo que han generado gran conmoción en la opinión pública nacional e internacional, que observan con impotencia y consternación, como se arremete impunemente contra cualquier ciudadano venezolano, solamente por disentir. Las excusas y justificaciones que han expresado los distintos voceros del alto gobierno, resultan increíbles y poco convincentes y la salida salomónica de buscar dos “chivos expiatorios” para acusarlos del crimen del militar de la Armada venezolana, siendo imputados por el MP, pero permaneciendo recluidos en sus mismos sitios de trabajo, deja ver claramente que hay total opacidad en este caso, sobre el cual no hay ninguna duda que la muerte fue provocada por la severa tortura a la que fue sometido durante los dos o tres días que estuvo detenido. El caso de Rufo Chacón, a quien le han destrozado su vida y la de su familia, no es menos dramático y creemos que ambos casos van a tener sus consecuencias.

*****

Verdaderamente demoledor, contundente e irrefutable el informe presentado por la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ciertamente que muchos afectos al proceso se equivocaron y creyeron que con los agasajos, con la recepción en el aeropuerto, con las reparaciones y remodelaciones express de hospitales y centros de reclusión, además que por ser izquierdosa, iba a presentar un informe salomónico donde quedara bien con Dios y con el Diablo, pero nuevamente se cayeron de un coco y pesó más en la conciencia de la ex presidenta chilena, las quejas de los familiares de los presos políticos, las denuncias de las torturas, de los familiares de los cientos de víctimas que hoy no tienen a sus hijos, esposos, hermanos que han perdido la vida solamente por no estar de acuerdo con el proceso, o por estar luchando por la recuperación de la libertad del país y la recuperación de su economía, cada día más depauperada, donde la pobreza, la desnutrición y muerte de niños por falta de alimentación e insumos en los centros asistenciales, fue lo que se impuso y es lo que refleja el informe.

*****

Por supuesto, cualquier duda, flaqueza que pudiera haber pasado por la mente de la señora Bachelet, fue dejada a un lado cuando le recordaron que su padre había sido muerto en la cárcel al ser torturado, imágenes que aún recuerda y que le hacen aguar sus ojos, cuando le tocan el tema. Sin embargo, a pesar de la contundencia y gravedad de las acusaciones en contra del régimen por las atrocidades y crímenes cometidos, algunos analistas han expresado sus criterios, cuestionando que la funcionaria de la ONU continúe refiriéndose a ellos como “Gobierno” cuando en el país ya en la mayoría del gobierno se le denomina como “Régimen” y también los califica como “autoridades”, cuando más de 50 países del mundo, no lo han reconocido por su ilegitimidad, después de las elecciones fraudulentas del 20 de mayo del 2018 y organizaciones multilaterales como la Organización de Estados Americanos, el Grupo de Lima, el Grupo de Contacto de la Unión Europea, siguen dándole su respaldo a la Asamblea Nacional y a Guaidó. A pesar de los severos cuestionamientos por las múltiples violaciones a los derechos humanos, muchos piensan que Bachelet mostró una posición bastante timorata en algunas de sus expresiones en el Informe.

*****

Por supuesto que el régimen necesariamente tenía que “revirar” ante la contundencia de las acusaciones y emitió un comunicado donde presentó 70 observaciones al Informe de Bachelet y exige que sean modificados algunos de los términos utilizados en el mismo; sin embargo, consciente que ya el daño está hecho, en una acción a través de la cual pretende “lavarse la cara”, desde Miraflores se ordena la libertad de dos de los presos más emblemáticos para el país, como son la Juez María Lourdes Afiuni, cuya prisión fue ordenada por el comandante galáctico, por haber ordenado la liberación del banquero Eligio Cedeño, actuando apegada a derecho y también al periodista Braulio Jatar, detenido luego de unas manifestaciones en la Isla de Margarita donde pusieron a Correr a sustituto y a toda su comitiva. También fueron liberados 20 estudiantes, pero aún quedan cerca de 670 presos políticos que permanecen detenidos injustamente, incluso algunos con boletas de excarcelación.

*****

Para coger palco es lo que se dice en torno a lo que está pasando en Mercabar. Al parecer la administración presidida por John Serrucho ha destruido por completo el centro de distribución de alimentos, dizque 17 clausulas del contrato colectivo de los trabajadores son violadas en su totalidad. Los dineros públicos que ahora se recaudan en una sola oficina que preside el señor Petermol, es un completo desastre los reales usado para fines que se desconocen; no hay control, todo el efectivo lo cambian por dólares; los alquileres de los galpones los estarían cobrando en dólares, y lo último, lo que según los trabajadores, merece ser informado por todos los medios radio, prensa y televisión; el pasado martes 2 de julio en la parte trasera de mantenimiento, supuestamente se dieron a la tarea de quemar dinero; mucho dinero, pero los trabajadores pasaron el dato y llegaron algunos cuerpos policiales y pararon todo. Se dice que en las oficinas de Mercabar todavía albergan grandes cantidades de dinero del viejo cono monetario y no pasa nada, ese dinero que en su momento sirvió para mucho allí se dejó perder. A última hora circuló la versión que señala que el jefe de recaudación de entonces, dizque fue detenido o está bajo averiguación.

*****

El profesor jubilado de la UCLA, Eugenio Escalona continua detenido, a pesar de tener boleta de excarcelación, pero como ya es costumbre los cuerpos de seguridad del Estado no le para ni media bola a las decisiones de los tribunales, causándole un grave perjuicio a quienes permanecen tras las rejas. El profesor Escalona es una persona de la tercera edad, el pasado 10 de mayo cumplió 69 años, esta jubilado desde el 15 de mayo de 2010, además con una trayectoria distinguida dentro de esta Casa de Estudios Superiores, siendo condecorado en dos oportunidades con la Orden Mérito al Trabajo en tercera y segunda clase cuando se desempeñaba como trabajador del Corpbanca, lo que evidencia que es un hombre de trabajo, quien en estos momentos sigue detenido injusta e ilegalmente, tal vez por el capricho de alguno de los funcionarios de turno, cuando a su edad debería estar al lado de su familia, tal vez disfrutando sus últimos días, consintiendo a sus nietos. Estas son las injusticias que se viven en un régimen autoritario, donde no hay respeto para los derechos humanos de los ciudadanos de a pie.

*****

Aseguran que hubo una desbandada de CR hacia PJ. La ex novia del caminante al parecer se fue con toda su camarilla al partido aurinegro. Afirman que hasta en las parroquias foráneas le dejaron el pelero al ex alcalde, debido a su empecinamiento de mantener cómo principales jefes al ex director de la alcaldía y su combo, ya que no pueden digerir como después de la trastada que le hicieron cuando lo metieron preso, que lo dejaron íngrimo y solo, únicamente con el respaldo de su esposa, sus hijas, tíos y sobrinos, les sigue manteniendo su respaldo. Otro que no levanta cabeza es el Sargento de Nirgua. Sus más cercanos colaboradores o ex miembros de su gabinete, están fuera del país y en su militancia están molestos por sus últimos declaraciones en las que por cierto sigue sin reconoce a Juan Guaidó como presidente interino. En la última rueda de prensa dio pena ajena, por la poco convocatoria que tuvo por parte de sus simpatizantes. Siempre se lo advertimos como amigo y paisano, no puede seguir bailando en la cuerda floja. Por cierto, Robertiño fue y vino del imperio. En la Pochocha se rumoraba que no regresaría al país, sobre todo, una vez que cayó en desgracia con el inefable y el turco, hace unas semanas les adelantamos que le colocan un coach que llegará desde Caracas.

*****

Cosas insólitas que siguen pasando en la región. A falta de gas doméstico ha comenzado a escasear la leña, en gran parte del estado Lara. En Carora en las tardes aquello parece un vertedero o crematorio por la cantidad de humo en la vía pública, debido a que muchas familias han tenido que apelar a la vieja práctica de nuestros antepasados de cocinar con leña. Asimismo, Hidrobarro continúa sin atender las muchas demandas de las comunidades, que se quejan de la falta de agua y de los botes que hay en las principales calles y avenidas de Barquisimeto, los cuales pasan días, semanas y meses, sin ser atendidos y resueltos, mientras tanto, el agua que tanto escasea en la región, se pierde ante la incapacidad e ineficiencia de esta institución, la cual aun cuando le cambiaron el nombre, sigue convertida en un elefante blanco, donde campea la burocracia, donde hay muchos caciques y pocos indios.

*****

No fueron para nada satisfactorios los resultados de la convocatoria hecha por la oposición, para este pasado 5 de julio. Si bien hubo mucha gente, pero nada comparable con las concentraciones que se realizaron los primeros meses, luego que Guaidó se lanzó a la palestra y se juramentó en un multitudinario Cabildo Abierto, como presidente interino de la República. Cada día son más los venezolanos de la sociedad civil que piensan que debe “pisar el acelerador”, ya que la situación real del país es insostenible y aterradora, de tal manera que quienes están en su entorno más cercano, deben leer con objetividad y sin apasionamientos, lo que están percibiendo como respuesta del 60% de los venezolanos que no son militantes partidistas, pero son los que tienen más interés en que se ponga fin a esta pesadilla en el menor tiempo posible.

*****

Esta semana pasada se montó toda una parafernalia para “inaugurar” unos quirófanos en un centro hospitalario de Carora, lo cual se hizo durante una transmisión de cadena nacional desde la Capital de la República, por parte del sustituto. Cuentan que allí lo que se hizo fue mandar a reparar unos equipos de electromedición, con técnicos que llegaron desde Falcón; se pintó la edificación y se montaron cortinas, porque es una obra vieja, incluso tuvieron el tupe de presentar a una “espontánea” para que dijera como se sentía en este maravilloso centro asistencial. Por la pretensión de realizar este tipo de trampas y manipulaciones, es que ya nadie les cree, porque actúan creyendo que los venezolanos son tarados mentales que se pueden convencer con cualquier cuento de camino.

*****

Todo el mundo en la UCLA, el personal docente, administrativo, obrero y los estudiantes andan preguntándose, de dónde salió el nuevo representante del Ministerio de Educación Superior ante el Consejo Universitario de esta Casa de Estudios, ya que al parecer el personaje surgió como el conejo de la chistera del mago y solo dijo aquí estoy y represento al Ministro Hugbel Roa. Es válido recordar que el anterior representante (CP) presentó su renuncia al cargo, supuestamente por estar en desacuerdo con algunas de las decisiones y políticas que viene aplicando el titular del MEU y que tienen impacto negativo en el desenvolvimiento operativo de las universidades nacionales. Por cierto, el despacho universitario no está enviando a tiempo los recursos a la Universidad para el pago a los trabajadores, los envía cuando le da la gana y sin dar ninguna explicación, por supuesto, todas las culpas de esta ineficiencia del despacho oficial, se las achacan de forma alegre e irresponsable a la rectora de la Universidad, como si estuviera en sus manos el tomar las decisiones para la remisión de los recursos. La verdad que no hay derecho.

*****

Por lo que hemos podido observar en las redes sociales de Facebook e Instagram, resulta y acontece que al parecer en las instalaciones del parque del este de Barquisimeto, dizque existe una prohibición de facto, aunque no aparece escrita entre las normas de uso de este sitio de recreación, que prohíbe a las personas que utilizan sus áreas, para hacer ejercicios o simplemente para pasear o para descansar, tocar temas que tengan algún cuestionamiento al proceso revolucionario, es decir que allí está prohibido hablar mal del comandante galáctico o del inquilino temporal de Miraflores, porque a la jefecita no le agrada, de allí que supuestamente obligan a los visitantes a no tocar estos temas, en una especie de censura que atenta contra la libertad de expresión, lo cual de ser cierto es abusivo, intolerable e ilegal, de tal manera que confiamos que estas informaciones que circulan por las redes, no sean ciertas porque la verdad que ya con Conatel y con la Corporación Maneiro que están acabando con la prensa y con la radio, tenemos más que suficiente, para que ahora vengan algunas jefecitas a decirnos lo que podemos hablar o no en sus dominios.

*****

El desfile cívico militar del viernes 5 de julio, no fue más un saludo a la bandera, apenas duro un poco más de una hora, muy poca concurrencia por parte del pueblo y simplemente trataron de cumplir con un trámite, lamentablemente, nada que ver con los desfiles de años anteriores, incluso no trajeron mucha gente desde el interior, muchos opinan que no pasaron de 5000 los efectivos militares que participaron, cifra bastante optimista.

Juan Bautista Salas