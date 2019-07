Aveledo: El éxito en Barbados dependerá de la sinceridad de Maduro #8Jul

El éxito de las conversaciones propiciadas por la comunidad internacional para buscarle una salida a la crisis política de Venezuela, indudablemente, dependerá de la sinceridad y el compromiso que asuma Nicolás Maduro, a través de sus representantes.

Tal es el criterio del Dr. Ramón Guillermo Aveledo, excoordinador nacional de la desaparecida Mesa de la Unidad Democrática, al ser entrevistado por elimpulso.com.



Deseo que las conversaciones con facilitación del gobierno de Noruega y respaldo de sectores muy importantes den resultados, dijo quien fuera parlamentario por el estado Lara. Seria bueno para el país.

Así como nosotros, en el liceo, estudiábamos la prueba del papel tornasol, la prueba de si eso va a funcionar, la clave para saberlo es la sinceridad y el compromiso que asuma Nicolás Maduro. Y eso se va a ver prontamente.

«Aún cuando entiendo perfectamente que el régimen si por él fuera se quedaría para siempre, puede sin embargo, sentirse obligado a sentarse a dialogar porque la situación es muy mala para él internamente, pues tiene muy poco apoyo y externamente, los caminos se le han venido cerrando. Si es verdad que cincuenta gobiernos que lo desconocen no es la mayoría de la comunidad internacional, lo importante es que son ellos los que pueden desatrancar la situación económica porque son los que tienen la total capacidad de inversión».

Para el cambio que se dará en Venezuela, la comunidad internacional es importante, pero no será decisivo.

«Claro está que ese apoyo tiene un significado de mucho peso, pero también tiene mucho valor lo que nacionalmente se pueda hacer: presión de calle, trabajo parlamentario, lucha de la opinión publica».

Esa combinación, internacional y nacional, puede dar resultados a la negociación, que es también factor de lucha política lícita. «Lo de Barbados es una continuación de lo que se trató en Oslo y yo deseo que tenga éxito».



Ámbito militar



En cuanto a la permanencia del ministro Vladimir Padrino López en Defensa, Ramón Guillermo Aveledo, quien se confiesa no experto en materia castrense, considera que es un signo de que no existe estabilidad en el ámbito militar.

Antes era muy raro que un ministro de la Defensa permaneciera dos años en el cargo. Esto cambió en tiempos de Hugo Chávez cuando dejó de lado el que los ascensos marcaran el paso de la Fuerza Armada. Nicolás Maduro no ha movido a Padrino López Lopez, al parecer, porque hasta ahora la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha sido clave para la estabilidad en el poder.

Sólo hubo cambios en el Ejército y la Guardia Nacional. Vamos a ver cómo se refleja en las Redi y Zodi, que son organizaciones que tiene importante poder.

Llama la atención que el removido del Ejército haya sido el general Jesús Suárez Chourio, de quien se decía que era muy afecto a Chávez.

«Visto desde afuera, sin ser experto en materia militar, el modo como se han producido estas decisiones dieran la impresión de que no es un síntoma de estabilidad, sino de lo contrario. Me da la impresión de que Maduro no se sientan muy seguro del respaldo militar, porque de lo contrario pudieran poner al frente del ministerio de la Defensa a cualquiera de los altos oficiales que parecían candidatos a ocupar ese puesto. No especulo, pero es inevitable que se piense en esas cosas»