Voluntad Popular: Apoyamos todos los mecanismos activados para lograr el cese de la usurpación #8Jul

Todos los mecanismos activados, buscan lograr el cese definitivo de la usurpación de Nicolás Maduro en la presidencia de la República, aseguró el diputado a la Asamblea Nacional, Marco Aurelio Quiñones, al pronunciarse en nombre de Voluntad Popular, sobre los anuncios hechos recientemente por el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, a través de un comunicado.

“El presidente anunció la aprobación del TIAR desde la Asamblea Nacional, lo que significa un acuerdo político que muchos ven como una esperanza. Por otro lado, habrá un nuevo acercamiento en Barbados, que se entienda este mecanismo de Oslo como un medio, más no como un fin. Nuestro único objetivo es lograr el cese de la usurpación”, afirmó.

A su juicio, el informe emitido por la Alta Comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, representa un rotundo cambio en el ámbito internacional en el marco de los acercamientos entre la presidencia encargada de Venezuela y el régimen de Nicolás Maduro.

“El informe vino a pintar y teñir de otro color estas conversaciones que se vienen presentando. El informe desnuda la realidad del pueblo de Venezuela y es la prioridad de muchos países que hoy declaran en nombre de Venezuela. A diferencia de otros intentos de acercamiento, hoy tenemos un gobierno legítimo reconocido por 57 países de los cuales Maduro no podrá burlarse. No aceptaremos una ruta que no concluya en el cese de la usurpación ni nos detendremos en ninguno de los escenarios”.

El parlamentario reiteró al pueblo de Venezuela que la dirigencia política opositora no cederá espacios en la búsqueda de soluciones para los ciudadanos. “Sabemos que con este régimen debemos mantener todas las opciones sobre la mesa. A Venezuela ratificamos que haremos todas las gestiones necesarias para lograr el cese de la usurpación. No abandonaremos ninguno de los caminos que nos hemos planteado”.

El texto del comunicado expresa:

Tal como ya es público, el Presidente Juan Guaidó anunció dos decisiones muy importantes: la aprobación del TIAR en la AN y retomar la mediación internacional con el mecanismo de Oslo y la UE

Estas decisiones están enmarcadas en el planteamiento estratégico asumido por el Presidente desde hace varias semanas: activaremos todos los tableros que hagan falta para lograr el cese de la usurpación.

La presión sufrida por el régimen tras los últimos acontecimientos:

1.- El informe Bachelet,

2.- El asesinato y tortura del capitán de fragata,

3.- Problemas con los ascensos militares,

4.- La movilización del país,

5.- Las sanciones al hijo de Maduro.

Han generado una nueva situación que permite avanzar tanto en el TIAR como en el mecanismo de Oslo.

‪Como el mismo Presidente lo ha dicho, el foco es el cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres.

No podemos confundir mecanismos con objetivo. El objetivo es la libertad. Los mecanismos son todos los que hemos enunciado.

Por ello, se avanza con el TIAR, Oslo, #OperaciónLibertad, calle, el trabajo con los militares patriotas que quedan en la Fuerza Armada, y todas las demás herramientas.

Existen quienes, por buena o mala fe, ponen la discusión sobre cuál mecanismo es el mejor. Unos, plantean que solo debe haber negociación y que lo contrario es ser violento; otros, que solo intervención y que cualquier otra cosa es traición; otros que solo quiebre militar, y así.

La realidad, es que lo estratégico y lo acordado con nuestros aliados internacionales es avanzar en “todas las opciones sobre la mesa”.

‪En otras oportunidades hemos intentado un solo mecanismo (solo elecciones, o solo calle, o sólo negociación). Y no se ha logrado el resultado. Estamos en la obligación de hacer todo lo que esté en nuestras manos para lograr el cambio.

Si existe aunque sea una pequeña posibilidad de lograr una salida negociada que ahorre más traumas al pueblo, vamos a intentarlo. Y si necesitamos construir una cooperación de fuerza internacional para liberar a venezuela, también.

Y todo, absolutamente todo, depende de mantener la presión dentro Venezuela. Negociación, TIAR, R2P, acción de la Fuerza Armada, o lo que sea, todo depende de que mantengamos la presión dentro del país. La calle es el activador de todo.

Seamos los primeros en defender con convicción las decisiones de nuestro Presidente, en la calle, en las redes, en nuestras casas.

Con fuerza y convicción, concluye el documento.