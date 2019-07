Bolton a Padrino López: ¿Por qué apoyas a un tirano incapaz de gobernar? #8Jul

John Bolton, asesor de seguridad de la Casa Blanca, cuestionó a Vladimir Parino López sobre su contribución al régimen de Nicolás Maduro.

Bolton, refiriéndose de manera directa a Padrino López, le señaló algunas de las acciones que ha realizado Maduro y le pregunto sobre cuál es el motivo de seguir respaldando a una persona que es incapaz de gobernar el país.

A través de su cuenta de Twitter, precisó: “Vladimir Padrino: Maduro ha privado a sus soldados, ha confiado en grupos armados ilegales y ‘colectivos’ para violar los derechos del pueblo de Venezuela y ha ejecutado sistemáticamente a opositores políticos. ¿Por qué apoyas a un tirano cuya incapacidad para gobernar es visible para que todos lo vean?”.

.@vladimirpadrino: Maduro has deprived your soldiers, relied on illegal armed groups & 'colectivos' to violate the rights of Venezuela’s people & has systematically executed political opponents. Why do you support a tyrant whose inability to govern is visible for all to see?

