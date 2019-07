Centro de estudiantes de la UCLA denunciaron atropellos durante elecciones #9Jul

View this post on Instagram

Pese a haberse proclamado como la nueva dirigencia estudiantil, el presidente del centro de estudiantes del decanato de ciencias económicas de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA), Jesús Suárez, denunció las injusticias y atropellos que se presentaron en los comicios realizados el pasado lunes 8 de julio en la institución. . “Nuestra Universidad nuevamente la hicimos respetar, el día de ayer los estudiantes salieron a manifestar su voluntad y a legitimarnos como la nueva dirigencia estudiantil (…) Pese a que hubo obstáculos, atropellos, amedrentamientos, impugnaciones y amenazas, nosotros dijimos que íbamos para adelante y así lo hicimos”, expresó Suárez durante el encuentro con los medios. El dirigente estudiantil recalcó que como federación estarán “a la altura del compromiso de nuestro país y de la Universidad”, y dónde comenzarán a trabajar en alianzas con todos los movimientos estudiantiles a nivel nacional. De igual manera, señaló que sí el régimen de Maduro no quiere reconocer los resultados, y quiere meter más impugnaciones y amparo, ellos seguirán trabajando como la Federación de Centros Universitarios de la UCLA legítimamente electa. Texto y voz: Luis Miguel Rodríguez @unluismiguel Videos y edición: José Enrique Arévalo @interkike7 Lea más detalles en www.elimpulso.com #Regionales #UCLA #RuedaDePrensa #Elecciones #Decanato #CienciasEconómicas #Atropellos #Denuncias #Noticias #Información #ElImpulso #Venezuela #Lara #Barquisimeto #News #9Jul