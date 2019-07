Después de 8 meses remodelación del Periférico de Coche sigue paralizado #9Jul

Luego de ocho meses de paralización del Hospital Periférico de Coche, por un cierre por remodelación que apenas ha avanzado en un 25%, este martes los trabajadores de este centro asistencial protestaron al frente del centro asistencial, advirtiendo que el Ejecutivo no les ha dicho la verdad.

Pablo Zambrano, Secretario General de la Federación de los Trabajadores de la Salud, indicó que es urgente la reactivación de las actividades de este centro asistencial, calificado como un “hospital de guerra”, porque esta destinado principalmente a atender las emergencias que se presentan en las autopistas y en las zonas pobladas cercanas.

“Lo primero que debemos destacar, es que el día de ayer el hospital cumplió ocho meses cerrado, aquí no hay ningún cierre técnico, aquí tenemos un hospital cerrado, luego de que hicieran una promesa en noviembre del año pasado de remodelarlo en 90 días, que es lo que señala el protocolo, para estos hospitales que llamamos hospitales de guerra. La propuesta de los trabajadores fue ir remodelando progresivamente, eso no fue escuchado y fue demolido, debemos decir con mucha responsabilidad, que en este momento la obra tiene un avance de un 25% en ocho meses, esto da mucha tristeza, porque se ve que hay negligencia por parte de las autoridades en cuanto al tratamiento que se la ha dado, a un hospital tan importante, como lo es el periférico de Coche, un centro que es histórico y que debe tener la fuerza necesaria para la atención del adulto como de los infantes, si se llegare a presentar una contingencia en la autopista, y puede ser comparados con los periféricos de Pariata, de Petare y el de Catia, que son hospitales de guerra”, dijo Zambrano.

Advierte que otra cosa que observan, es que sigue el ministerio de la Salud sin dar respuesta, el Ministro Carlos Alvarado no ha atendido, no solamente al Hospital de Coche, sino que se puede hacer un recuento de estas situaciones.

“Nosotros hemos hecho reclamos concretos en el Hospital J. M. de los Ríos, ante la situación de los pacientes y del centro hospitalario y no hay respuesta; en el hospital Psiquiátrico de Caracas, que es el precursor de los apagones en Venezuela, hace año y medio se robaron los cables y aun sigue sin luz, consecuencia que pagan los pacientes que no tienen voz, por su condición, si reclaman, entonces los etiquetan y los colocan en una situación bien complicada; si vamos al Clínico Universitario, tampoco vemos respuestas inmediatas ante las contingencias que se presentan”, afirmó.

Sobre los anuncios del Ministro Carlos Alvarado, de las ayudas humanitarias que vienen de Rusia o de China, dijo que debe ser que el las tiene guardadas, porque no han llegado a ningún centro de salud.

“Esto lo digo como mucha responsabilidad, no la hemos visto, incluso en la Cruz Roja, la ayuda que llegó, fue de 48 toneladas, que la mitad son plantas eléctricas que no han sido instaladas en su totalidad y cuando hablamos de medicamentos, fueron repartidos en los centros de salud de la Cruz Roja y en algunos centros que tienen que ver con la atención pública como el Pérez de León II y Magallanes, pero de resto no llega este tipo de ayuda a los centros de salud”, precisó Zambrano.