Diputada Salanova: Culpables de delitos de lesa humanidad deberan pagar por sus crímenes #9Jul

Activarán la justicia internacional, para que los responsables de los delitos de lesa humanidad cometidos en Venezuela paguen por sus crímenes, afirmó la diputada a la Asamblea Nacional por el partido Voluntad Popular, Karin Salanova, durante el debate de este martes en la Asamblea Nacional



La afirmación la hizo durante su derecho de palabra en la plenaria en la AN, durante la cual el parlamento debatía el informe presentado en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por la Alta Comisionada de los Derechos Humanos (DDHH), Michelle Bachelet.

“La Alta Comisionada, Michelle Bachelet, anunció que existen motivos graves para considerar que hay violaciones de los derechos humanos en Venezuela. Con ese informe acudiremos a la justicia internacional para que todos los responsables paguen por los delitos de lesa humanidad que han cometido. Lo que ocurre en el país es alarmante, por eso tenemos que hacerlo público y llevarlo a todos los municipios para que las personas comprendan lo que de verdad ocurre.”

Salanova, quien se ha dedicado en los últimos años a investigar y denunciar los problemas de la niñez en el país, resaltó los detalles del informe que refleja la situación actual de los infantes. Expuso el incremento de un 65% de la tasa de embarazos adolescentes por falta de acceso a los anticonceptivos.

“Acnudh reconoció las dificultades de los padres para adquirir los documentos de identidad de nuestros niños, tanto de los venezolanos que están fuera del país y deben ir a las embajadas a solicitarlos, como los que están dentro del territorio nacional y deben sacarles la cédula por primera vez a sus hijos. También alertó sobre la explotación de niñas y adolescentes, la trata de mujeres y la violencia de género. Hacemos un llamado a la agencia de Acnudh, para que una de sus funciones sea proteger a los menores venezolanos que están fuera del país.”

La dirigente de la tolda naranja resaltó que Bachelet reconoció el informe de Cáritas, donde se evidencia que la desnutrición aguda en el país es de 13%, de los cuales 35% de esos están en desnutrición crónica. Aclaró que la diferencia entre la aguda y la crónica, es que los infantes que integran éste último grupo son los que tienen pocos días de vida por lo delicada de su situación.

“El informe también reconoce que hay un alto índice de niños que se quedan solos en el país o con sus abuelos porque sus padres han tenido que irse de Venezuela para buscar mejores condiciones de vida. Hay que señalar que la Alta Comisionada en su visita solo recorrió una parte de Caracas y no vio en persona la realidad que se vive en el resto del territorio nacional, porque su informe hubiese sido aún más fuerte.”

Recordó que muchos extremistas de ambos sectores políticos decían que el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, no debía reunirse con Michelle Bachelet, porque no denunciarían la realidad de lo que pasa en el país, indicando que hoy se demostró que eso no fue así y por eso se deben seguir aplicando todas las vías posibles a la vez hasta lograr el cese definitivo de la usurpación.