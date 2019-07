Juan Guaidó: Hoy los que sostienen el régimen son cómplices de violación de derechos humanos #9Jul

Hoy todos los que sostienen a este régimen, o los que se hicieron de la vista gorda con lo que está ocurriendo en Venezuela, o se hacen los locos, o quieren voltear para otro lado para no ver, también son cómplices de la dictadura, también son cómplices de la violación de los derechos humanos, sujetos a investigación en la Corte Penal Internacional, aseguró el presidente de la Asamblea Nacional y Presidente encargado de la República, Juan Guaidó.

Dijo que quería iniciar este debate, que concluirá con un acuerdo para el país y el mundo, por lo importante y la trascendencia, e incluso consecuencias, que tiene la presentación de este Informe en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

“Lo que hemos denunciado durante años en Venezuela, la represión, la tortura, la violación a la libertad de expresión, la persecución, no solamente de diputados, sino clase obrera, sindicatos, estudiantes, entre otros, hoy ha rendido fruto, no solamente de los parlamentarios, de las ONG’s, de los sectores de la sociedad civil, de las organizaciones que no han descansado ni un segundo, esto no tiene que ver por cierto, como lo quiere hacer ver el régimen, con un informe que le pusieron en la mesa de la Alta Comisionada para que lo firmara, este informe tiene que ver con la información recaudada durante mucho tiempo por ONG’s, de familiares, de denuncias, de documentación, de cada uno de esos puntos que presenta ese informe, de la disminución de la comida, como denunciamos, que la utilizan como extorsión y por eso lo vimos en el desfile, donde vimos a militares utilizar cajas de cartón como armas de control social, con lo cual utilizan como extorsión el hambre, el alimento, como lo recoge claramente el informe de las Naciones Unidas”.

Hizo referencia a que el informe recoge la muerte a golpes de un Capitán de Navío, y la muerte de Fernando Albán al que lanzaron muerto por una ventana de un edificio, la detención del primer Vicepresidente de la Asamblea Nacional, de Juan Requesens de las persecuciones de los familiares.

“Hoy el mundo, ya no podrá decir más entonces,que al gobierno de Maduro hay que llamarlo por su nombre, hoy Venezuela padece una dictadura, lo que recogen no solamente las ONG’s, las fundaciones que lo han dicho durante años, sino nada más y nada menos, que las Naciones Unidas. Michelle Bachelet estuvo aquí, en este Parlamento, estuvo reunida en esta Asamblea Nacional, escuchando los testimonios de cientos de víctimas y de sus familiares y hoy el régimen quiere decir entonces, que ese fue un informe que le pusieron en el escritorio para que ella firmara, esto no es cierto, y el mundo hoy debe reconocerlo de esa manera, así que ahora no se podrá decir que Maduro es un gobierno, sino una dictadura, solamente una dictadura puede realizar estas violaciones tales a los derechos humanos”, afirmó Guaidó.

Advirtió que en el Informe hay un mensaje claro para las Fuerzas Armadas, ya que las responsabilidades recaen no solamente en el que perpetra, no solamente el que da la orden, sino también a los funcionarios públicos, a cualquier funcionario que estaba cerca y permitió que se ejerciera la violación de los derechos humanos.

Señaló que Venezuela, contrario a lo que pensaba el régimen, sobre la tortura sufrida por el Capitán de Corbeta, luego del informe de la Alta Comisionada, se movilizó todo el país, la respuesta de Venezuela no fue quedarse en su casa, fue movilizarse en todos los rincones de Venezuela, como lo hará una y otra vez y esto le debe quedar muy claro.

“Así que este Informe debe ser materia de debate en la Academia, en cada uno de los sectores políticos, ONGs, en la sociedad civil, que sepa la sociedad venezolana, lo importante de esa visita, de esa investigación, no solamente es el diagnóstico que nosotros lo tenemos muy claro, porque lo hemos sufrido durante años, lo importante para Venezuela es buscar soluciones, es necesario seguir denunciando porque si, trae claros resultados para el país, ya que hay una función clara y es inocultable lo que pasa en Venezuela”, señaló Guaidó.