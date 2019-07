VIDEO Lara respalda el informe de la ONU sobre los Derechos Humanos #12Jul

View this post on Instagram

Este jueves 11 de julio se llevó a cabo en la Plaza Lara un encuentro entre distintas organizaciones, ONG's y familias de las víctimas larenses por el régimen chavista, para respaldar el informe entregado por la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet. Este encuentro fue promovido por REDHLARA, y contó con intervenciones de representantes del Foro Penal, MAPANI, SOS Renales, Observatorio de Prisiones, AC Las Mercedes, Observatorio de Violencia, Movimiento VinoTinto, Médicos Unidos, Comité Jubilados y Pensionados, Cátedra DDHH UCLA, además de familiares de las víctimas larenses por la represión del régimen de Maduro en las protestas del 2017. Cada una contó con un tiempo para referirse al público presente y contar sus testimonios de las violaciones de los DDHH que han evidenciado o tenido que sufrir por parte del régimen chavista, y así respaldar y agradecer lo emitido por la Alta Comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, luego de haber visitado el territorio venezolano a mediados de junio. Se detalló que en su visita a Venezuela, Michelle Bachelet realizó 558 entrevistas y 159 reuniones, las cuales le sirvieron para tener una idea más precisa sobre la violaciones de los DDHH suscitados por parte del régimen de Maduro en el país. Por esta razón, los presentes expresaron que el informe de la ONU es lo más parecido a la realidad que viven los venezolanos constantemente, así que exhortaron a la comunidad a mantener el respaldo a este documento y seguir exigiendo que se haga justicia en Venezuela. . Reportó: José Enrique Arévalo @interkike7 . Video: Luis Miguel Rodríguez @unluismiguel Lea más detalles en www.elimpulso.com #Regionales #DDHH #ONU #Informe #Noticias #Información #ElImpulso #Venezuela #Lara #Barquisimeto #News #11Jul