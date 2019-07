El larense Amleto Monaceli clasificó a la final del PBA50 River City Extreme Open #13Juñ

El larense, miembro del Salón de la Fama de Professional Bowlers Association (PBA), Amleto Monacelli, clasificó a la final del PBA50 River City Extreme Open presentado por Hammer.

La competición que se está realizando en Monticello, Minnesota, contó con una gran actuación de Monacelli, quien lideró el top 24 en match play en el PBA50 River City Extreme Open este jueves 11 de julio.

De esta manera aseguró su participación en la final junto a Brian LeClair, Pete Weber, James Campbell, Ron Mohr y su persona, quien buscará hacerse con el primer puesto.

1️⃣ Brian LeClair

2️⃣ Pete Weber

3️⃣ James Campbell

4️⃣ Ron Mohr

5️⃣ Amleto Monacelli

The Stepladder Finals for the PBA50 River City Extreme Open is STACKED. @PBATour https://t.co/OxLHYFIo1B

— FloBowling (@FloBowling) July 12, 2019