RETACITOS #14Jul

De acuerdo con los acontecimientos de los últimos días, todo pareciera apuntar a que en el corto o mediano plazo, se le estaría anunciando al país la celebración de un proceso electoral, como una de las alternativas que defienden y respaldan la comunidad internacional, el Grupo de Lima, el Grupo de Contacto de la Unión Europea, El Vaticano, la Conferencia Episcopal Venezolana, los Estados Unidos y todos los países que apoyan a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, incluso se ha planteado que estas elecciones se deben realizar con un nuevo Consejo Nacional Electoral, actualizando previamente el Registro Electoral Permanente, con la participación de observadores internacionales de la ONU, de la OEA, la UE, entre otros y sin la participación del inquilino temporal de Miraflores, pero si permitiendo que cualquier otro venezolano, mayor de edad y con su partida de nacimiento vigente, pueda postular su nombre, condiciones estas que la oposición no puede negociar bajo ningún tipo de parámetros, ya que es la única manera de que haya garantía que el proceso sea libre, transparente, así que amanecerá y veremos. De concretarse, el proceso sería a más tardar en marzo del 2020.

Es un hecho que el abogado Ricardo Cusanno será el nuevo presidente de Fedecámaras, para el período estatutario 2019-2021, estando seguro que lo acompañarán en pequeño directorio, Carlos Fernández, ex presidente de Consecomercio en la primera Vicepresidencia y Eduardo Garmendia, ex presidente de Conindustria, en la Tesorería, durante la LXXV Asamblea, a realizarse entre el 15 y 16 de mayo solamente se medirán Fernando Cepeda, actual Tesorero y María Carolina Uzcátegui, ex presidenta de Consecomercio, por la segunda Vicepresidencia; sin embargo, no está claro hasta estos momentos, quien ganará a la hora de contar los votos, ya que Uzcátegui viene de hacer un buen trabajo en Consecomercio y Cepeda no tiene ningún cuestionamiento en su gestión como Tesorero, así que por allí van los tiros. En todo caso, a este equipo no le va a le va a tocar fácil, deberán ejercer sus funciones durante el proceso de transición, que confiamos se producirá más temprano que tarde.

Desde los primeros días del mes de julio se ha venido manejando tras bastidores en el estado Yaracuy, un caso que en el momento en que explote públicamente, se pudiera llevar en los cachos a muchos personajes “enchufados” por estar vinculados en hechos muy poco ortodoxos y que podrían ponerlos tras las rejas. En efecto, al parecer un cuerpo especializado de la GNB en esta entidad federal, habría develado una compleja red extorsión y robo de vehículos, integrada presuntamente a algunos funcionarios del MP, algunos de mucha jerarquía en la región, apareciendo en el expediente quienes se encargaban de realizar las extorsiones. Aseguran que la investigación se inicio cuando los extorsionados hicieron la denuncia, señalando que se le había detenido una gandola cargada de alimentos y los fiscales presuntamente le estaban exigiendo el pago de 5.000 dólares para entregar el vehículo y la carga. El cuerpo de seguridad practicó las diligencias de investigación penal y determinó, a través de la telefonía, que las personas señaladas estaban involucradas en los hechos. Aseguran que ya se han producido varias aprehensiones.

El abandono que se registra en las instalaciones de la UCLA es total, el Ministerio de Educación Superior sigue sin enviarle recursos para cancelar gastos operativos como vigilancia, transporte, comedor, entra otras cosas; aseguran que en lo decanatos de Agronomía y Veterinaria, el caso es total, en la institución se han robado las computadores, los aires acondicionados y se han escapado los libros, porque los malandros no son cultos, no leen y para ellos estos no representan ningún atractivo, advierten que a todas horas es un riesgo estar en las instalaciones, ya que entra y sale quien le da la gana y no existe ningún tipo de control, la semana pasada una pareja de jóvenes que transitaba por la universidad fueron sometidos a punta de pistola, les quitaron las carteras, celulares, relojes y todo lo que cargaban de valor, sin que nadie diera señales de vida; aseguran que en algunas de las instalaciones la situación es tan deplorable, que el techo se esta cayendo y, para colmo, muchos de los docentes se han ido a otros países, en busca de mejores oportunidades, que se les niegan en su propio país. La verdad que no hay derecho y los egresados de esta casa de estudios deberían emprender “una cruzada” para el rescate de la primera casa de estudios de Lara.

La situación del suministro de gas doméstico en Barquisimeto y sus alrededores, sigue siendo patética, no pasa una semana, sin que aparezcan reseñadas en los medios de comunicación regional, las protestas de los usuarios de los barrios y de las urbanizaciones, quejándose porque las empresas que les suministran el servicio, no les atienden, en muchas oportunidades les obligan a pagar “vacunas” o les cobran las bombonas por el doble o el triple de su valor real, sin que hasta estos momentos nadie haya sido capaz de ponerle el cascabel al gato. Esta problemática la hemos venido denunciando semana, tras semana, y Carmelina solo se limita a decir que se está trabajando para resolver el problema, pero el tiempo sigue pasando y no se le “ve el queso a la tostada” y los vecinos andan con sus bombonas a cuestas, persiguiendo a los camiones para ver si el conductor anda de “buen humor” y le da la gana de despacharlos; sin embargo, no le dicen la verdad a la gente, no hay gas disponible y el poco que llega lo están bachaqueando e incluso, lo están vendiendo en dólares. Ya en muchos lugares se acabó la leña y hay que viajar al campo para poder conseguirla.

Al declarar su rotundo fracaso a la Gobernación de Lara no le quedó otra salida el arrendar o entregar en comodato, los espacios del antiguo Mercal de Patarata y un espacio que esta ubicado al lado del mercado de La Concordia. Por lo que observan los vecinos, allí están construyendo y y reacondicionando los espacios para que varios concesionarios instalen negocios privados. Ojalá que el alto gobierno siguiera este ejemplo y devolviera a sus propietarios originales todas las empresas, fincas y comercios que han sido expropiados y que en estos momentos en más del 95% presentan números en rojo, ya que Gobierno revolucionario ha demostrado ser uno de los peores administradores, han sito totalmente ineficientes como gerentes y a todo lo que le han puesto la mano, lo han quebrado, estando los ejemplos a la vista con las cementeras, con la electricidad, las empresas básicas, la Cantv, las Hidrológicas, la industria petrolera y el propio país que está completamente destruido.

Insólito. La profesora MarPal, después de estar durante 12 años prestando sus servicios, como profesora de la UNEY, le entregaron un cheque por Bs. 64.600,00 por concepto de liquidación, lo que no solamente constituye una grosería y una falta de respeto para una trabajadora que ha dedicado parte de su vida a la institución. Es tan indigno el monto, que ni siquiera para hacer mercado medianamente decente. Con este tipo de tratamiento no habrá quien se sienta estimulado para ser docente universitario, a menos que carezca de formación suficiente, y pueda trabajar por un salario de miseria porque no tiene ni la capacidad ni las credenciales para aspirar a algo mejor, pero no es este el caso que nos ocupa. La profesora afectada es la esposa del también profesor OsBar, fundador e importante dirigente del chavismo en la UNEY, es decir que no tienen la menor consideración ni siquiera con la gente vinculada con el proceso. Lo peor del caso es que no lo pueden negar, porque copia del cheque al parecer fue enviado por la afectada a un grupo de profesores de la Universidad, para que se miren en ese espejo.

La semana pasada la gobernación de Lara negó la información que circuló profusamente por las redes sociales y en la prensa regional, según la cual desde la gobernación se habían girado instrucciones para prohibir la donación de arepas y jugos a los familiares de los enfermos del HCUAMP y Pediátrico Agustín Zubillaga; sin embargo, la versión fue negada a través de un comunicado en el que se especificaba que la Gobernadora en ningún momento había ordenado medida tan desconsiderada e inhumana; sin embargo, a pesar de la negativa fueron muchos los comentarios que surgieron, señalando que “ cuando el río suena es porque piedras trae”, también se dijo que al parecer la medida se dejó sin efecto, luego de las críticas y las múltiples reacciones que se generaron, cuando trascendió la información en un medio local. La verdad que no conocemos mucho a Carmelina, pero no creemos que esté tan obcecada por la revolución para tomar medidas tan impopulares como esta.

El precandidato a la alcaldía de Palavecino, aquél del que se dice que es Nuevo, publica en las redes la próxima inauguración de la sede de una Asociación civil que preside, al parecer auto elogiándose por una serie de atribuciones, que en caso de ser ciertas, podrían darle algunas remotas posibilidades de ser el próximo burgomaestre de Palavecino. No mencionó el Ché, quien fue miembro activo de la de la V República, y que aseguran en medios políticos que era uña y sucio con el ex burgomaestre Joroba, comentándose tras bastidores, que incluso lo financió y le cedió los espacios para su comando de Campaña. Por eso repetimos, en estos momentos cuando el enemigo a vencer esta en Miraflores, muchos políticos de oficio andan en plena campaña electoral buscando ver como resuelven sus problemas personales, sin importarles para nada el país, porque primero están sus mezquinos intereses.

En días reciente la alta dirigencia de AP en la región, creyendo que aún estaban en los tiempos pasados, pretendieron mostrar sus fuerzas, o piso político en la región, y convocaron a su militancia para ello; sin embargo, solo necesitaron de ocho vehículos, contados uno a uno por un testigo presencial, para movilizar a la gente que participó en la actividad. También comentaron que durante su visita en las Chinas, tampoco hubo mucha gente acompañando al Sargento de Nirgua; resultando lamentable que ni siquiera haciendo ofertas atractivas, al buen estilo del alto gobierno, la respuesta de sus seguidores ya no es la misma. En conversación personal nos aseguró que seguirá luchando por una solución para superar la crisis en Venezuela, a través del diálogo; sin embargo, nuevamente le recomendamos que debe aclarar ante la opinión pública nacional, cual es su posición real y sincera, si es verdad que quiere recuperar su imagen tan frágil en estos momentos. No olvide que de árbol caído, todos quieren hacer leña.

De mal en peor andan las cosas en PJ en Palavecino. En efecto, el jefecito en la zona (HP) y que designó a su costilla como Secretaria de Organización; sin embargo, para los actos públicos como los del pasado 5 de julio, el personaje se presentó durante la toma de las fotografías luego hizo mutis de la escena. Quedaron como siempre Chema, y unos cinco militantes más. Los enviados regionales para coordinar este acto fueron el perifoneador de Yaritagua y el susodicho, estuvo el primero, pero el segundo solo posó para la foto. No se descarta que ante estas situaciones de falta de presencia de la organización en actos de trascendencia, donde necesariamente tienen que estar los principales dirigentes dando la cara, quienes pertenecen a la organización a nivel nacional, propongan hacer una revisión de las actuales estructuras de liderazgo y coloquen allí a gente comprometida con la causa y con la organización política. Hubo mucha gente que se dio cuenta de lo que aquí reseñamos.

Siempre se ha dicho que la Ley entra por casa, dicho muy viejo que pareciera tener plena vigencia en todas partes del mundo, menos en Venezuela y para ser más específicos, en Barquisimeto. En efecto desde hace algún tiempo en las instalaciones donde operan comandos de la GNB bolivariano cierran por las noche las vías, impidiendo el paso del tránsito automotor; sin embargo, a los amigos de la Policía Municipal de Iribarren, quienes al parecer se consideran que son más papistas que El Papa Francisco, no se limitaron a cerrar por las noche la vía que pasa por el frente de su comando en el noreste de la ciudad, sino que se apropiaron indebidamente de la vía y en una flagrante violación al derecho al libre tránsito de los ciudadanos, contemplado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, mantienen cerrada la vía detrás del complejo ferial, día y noche. Una pregunta inocente: ¿A qué le temen, por qué causar molestias innecesarias a los conductores? ¿Será que ellos saben algo que el resto de los barquisimetanos desconocen, para justificar este exagerado abuso de poder? Nos gustaría saber lo que opina el burgomestre achocolatado.

Juan Bautista Salas