Carlos Larrazábal: El empresariado debe prepararse para la transición y para competir #15Jul

El reto del empresariado venezolano es prepararse para el proceso de transición, que debe venir más temprano que tarde, la situación actual es insostenible, aseguró el presidente saliente de Fedecámaras, Carlos Larrazábal González, durante el acto de instalación de la LXXV Asamblea Anual de Fedecámaras, que este año se realiza en el Paraninfo de la Universidad Metropolitana.

A Larrazábal, quien resultó electo en la Asamblea LXXIII, realizada en la ciudad de Maracaibo, donde recibió las riendas del organismo empresarial de manos de Francisco Martínez, le correspondió estar al frente de la federación empresarial, en momentos duros y difíciles, debido al profundo deterioro del aparato productivo nacional y de las instituciones del país

“Nos tocó la defensa, la promoción, la vocería, indicando que la responsabilidad de la crisis no estaba en la cabeza del sector privado, que no éramos parte del problema, pero sí de la solución, le dedicamos muchísimo tiempo a la presentación de propuestas, elaboramos un documento, que nos llevó casi 14 meses articularlo con los diversos sectores de la economía, en torno a cómo relanzar el aparato productivo nacional, en donde tenemos análisis detallados con proposiciones concretas para solventar la crisis del país, temas que serán abordados este martes durante la asamblea deliberativa”, aseguró.



La salida es electoral

Estima que aquí hay que terminar con una salida electoral, que le permita consultar al ciudadano venezolano, qué es lo que quiere, y eso implica unas elecciones presidenciales, con todas las garantías del caso, y no como se han dado en el pasado.

“La empresa privada tiene que prepararse para ser propositiva, pero también el empresariado venezolano tiene que prepararse para competir, no podemos tener una empresa privada ni un país que dependa únicamente del Estado, sino que tenemos que crear empleos, generar inversiones, tenemos que volver a los mercados internacionales, tenemos que capacitarnos, tenemos que actualizar las tecnologías, es decir que tenemos un reto gigantesco y estoy convencido de que la empresa privada y sus trabajadores, están conscientes del reto y están dispuestos a enfrentarlo, para recuperar a este país a una velocidad que va a sorprender a buen parte del mundo, estas son las expectativas que nosotros tenemos y el reto que tienen también las próximas gestiones y el próximo liderazgo, de cómo llevar adelante al sector privado, hacia un país de progreso y bienestar”, dijo Larrazábal.

El enfoque del empresariado en estos momentos, no queremos orientarlo hacia la tragedia que estamos viviendo en estos momentos, sino más bien en como solucionar esta tragedia, hay propuestas en el área agroindustrial, en la parte productiva, en la social e incluso habrá una discusión en torno a cómo buscar una transición en lo político y poder garantizar la gobernabilidad, cómo buscar soluciones en lo económico, lo cual es fundamental.

“También abordaremos dos temas que son medulares: como reinsertarnos en la ruta del conocimiento, de la formación, de la capacitación, ya que en estas dos últimas áreas no tenemos el capital humano requerido para reconstruir el país y, el otro tema, es el reto de cómo enfrentar la crisis ética y de principios y valores que tiene la sociedad venezolana, ya que es uno de los temas que más se ha destruido en los últimos años, los principios y los valores y no hay sociedad que sea sustentable si no cumple con esas características”.



Empresariado garantiza la gobernabilidad

Ratificó que la empresa privada es garante de gobernabilidad, porque crea empleo, bienestar social y tiene que ser propositivo, y eso está en la misión que se ha desarrollado, donde la empresa privada no puede ser un observador de vitrina, tiene que proponer, tiene que participar, “y tenemos que ser parte del diálogo social entre el gobierno, los trabajadores y la empresa privada, para poder proponer soluciones para esta gravísima crisis que estamos viviendo todos los venezolanos, todos estamos descapitalizados en estos momentos, desde la gran empresa, hasta el trabajador más humilde, todos hemos perdido buena parte de nuestro patrimonio y de nuestra calidad de vida, y estoy convencido de que eso hay que recuperarlo y tenemos como hacerlo y nuestros hijos y nietos, no los van a agradecer”