Griselda Reyes: Carreteras en Venezuela están destruidas en su totalidad #15Jul

La Secretaria General Nacional de Acción Ciudadana En Positivo (ACEP), Griselda Reyes, viene de realizar recientemente una gira por los estados llaneros del país, y pudo constatar que el abandono es general, desde que arranca Hoyo de La Puerta hasta cualquier destino al que se dirigían, por lo que denunció que nadie ha asumido la responsabilidad de darle mantenimiento.

Destacó Reyes que el estado de abandono de las carreteras da muestra de un país abandonado, donde evidencia que quienes hoy están en Miraflores sólo están concentrado en protegerse ellos y no les importa el país, sostiene que la nación no soporta tanta irresponsabilidad al frente de las instalaciones por lo que lamenta ver cómo está la provincia y ratifica su percepción de que no visitan a las regiones, sentenció.

Finalmente Reyes destacó que la movilidad de un país es lo más importante que debe existir, eso representa progreso, desarrollo e integración entre los pueblos, eso representa movilidad de sus habitantes, movilidad de alimentos, combustible, y otros insumos importantes para la salud del país, recalcó que es inconcebible el estado de deterioro de las diferentes vías, carreteras del país, más cuando la nación es productora de petróleo con la reserva más grande de crudo debidamente comprobada, señaló.