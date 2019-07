Rufo Chacón agradeció a los venezolanos por su solidaridad #16Jul

View this post on Instagram

Rufo Chacón agradeció a los venezolanos por su solidaridad El joven venezolano Rufo Chacón, quien perdiera sus ojos el pasado 2 de julio tras ser impactado por perdigones disparados a quemarropa en su rostro, por funcionarios de la Policía del Táchira, apareció por primera vez este martes en un video junto a su madre para agradecer la solidaridad que ha recibido. "Muchas gracias a todos por lo que han hecho por mi y que Dios se lo multiplique" expresó el joven estudiante, a través de su cuenta @rufo.chacon Por su parte, Adriana Parada, madre del adolescente, también agradeció las muestras de apoyo recibidas luego del lamentable suceso en el que resultó herido. Cabe recordar que el hecho ocurrió en la autopista de La Fría, en San Cristóbal, cuando el joven y su madre participaban en una protesta por falta del servicio de gas domestico. Chacón fue atacado a mansalva por dos funcionarios de Politachira quienes le dispararon en su rostro y le vaciaron ambos ojos. . Texto: Yorvi García . Vídeo : Cortesía Lea más detalles en www.elimpulso.com