VIDEO Mantarraya pidió ayuda a buzos para que le quitaran un anzuelo #16Jul

En la costa de Ningaloo, en #Australia Occidental, una mantarrraya se aproximó a dos buzos mostrándoles que tenía anzuelos atrapados bajo su ojo. “Esto no fue mi imaginación, una y otra vez regresó, se volcó y se detuvo en el agua y, claramente, nos estaba esperando para que la ayudáramos”, dijo el fotógrafo Monty Halls. Con unos alicates y varios intentos lograron ayudarla. Las imágenes de este increíble encuentro se han vuelto virales en las redes sociales.