El tipo de cambio tiene mucho espacio para seguir en alza en mercado paralelo #17Jul

No existen motivos para que el dólar en el mercado paralelo no siga aumentando, aseguró el economista y director de Ecoanalítica, Asdrúbal Oliveros, quien advierte que el tipo de cambio aún tiene mucho espacio para seguir incrementándose, debido a que los desequilibrios de la economía no se han resuelto, de acuerdo con la explicación que dio a través de su cuenta oficial en twitter.

Dijo que una de las preguntas que siempre le hacen, es ¿Por qué está subiendo el tipo de cambio? Explicando que en primer lugar, hay que partir del principio que dado el entorno actual, no hay razones para que no suba. La estabilidad es la excepción.

Por otro lado, si considera que el nivel que debería tener el tipo de cambio de equilibrio, el actual nivel de mercado, está muy por debajo. Generando una situación de sobrevaluación de la moneda, que provoca que los productos importados sean más baratos que los nacionales.

Revela que en estos últimos días, la ejecución de gasto público ha subido, generando un flujo de liquidez momentáneo en bolívares, que por supuesto, dado el entorno, se traduce en presión al alza del tipo de cambio, agregando que de esta forma el tipo de cambio alcanza un nuevo hito, pero todavía con mucho margen para depreciarse en el mediano plazo, dado que los desequilibrios de la economía no se han resuelto.

Esta presión del tipo de cambio tendrá incidencia vía el “pass through” en los precios, y juega en contra de la estrategia de mantener a raya la tasa de inflación.