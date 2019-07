Almagro se reunió con Tintori para abordar la emergencia humanitaria en Venezuela #18Jul

El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, se reunió el miércoles con la activista de los derechos humanos, Lilian Tintori, en donde abordaron la emergencia humanitaria compleja que atraviesa Venezuela.

«Me reuní con Lilian Tintori. Conversamos sobre la crisis humanitaria en Venezuela, el importante papel de la organización de ayuda Rescate Venezuela, y las tareas pendientes y desafíos en el proceso de democratización del país», escribió Almagro en su cuenta Twitter.

Tintori manifestó durante su visita a Washington que “la crisis humanitaria no es por las sanciones. Si nosotros no defendemos eso, pues la gente se va a seguir confundiendo y no hay manera de confundirnos más porque estamos viviendo una dictadura”, afirmó.